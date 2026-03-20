Георги Иванов за Бербатов: Нямам нищо против съветника! (ВИДЕО)

Президентът на БФС Георги Иванов - Гонзо, заяви, че никой в централата няма против ролята на Димитър Бербатов като съветник по въпросите на младежта и спорта на премиера Андрей Гюров.

Двамата бяха съперници за президентския пост в БФС преди две години.

Иванов обаче изрази съмнение, че за краткия период на управление на служебното правителство, ще бъдат постигнати нужни промени.

Въпросите

"Ние никога не сме имали против съветника. Когато реагирах на това, че съветникът задава въпроси, би трябвало да е министърът на спорта.

Два месеца за това правителство е много малко, имахме среща вчера или онзи ден със спортния министър, той одобри всички неща. Но и неговото мнение е малко, за да реагира по някакъв начин. Затова се надявам да има правителство за всички неща, които сме предприели", каза Иванов след Отчетния конгрес на Българския футболен съюз.

Анкетата

Още в стъпването си в длъжност като съветник на министър-председателя Гюров, Бербатов заяви, че ще изпрати до всички федерации и съюзи анкета, с която да очертаят съществуващите проблеми в своите сфери.

Тогава Иванов реагира с репликата: "Ще му изпратя толкова проблеми, че за мандата от два месеца, който има, няма да може да ги прочете. Трудим се, борим се всеки ден, за да може да докараме футбола в България на това ниво, за да се гордеят всички с него"