Гонзо: Колко са 3 години от 2023-та? Казват, че съм с осми клас (ВИДЕО)

Президентът на Българския футболен съюз (БФС) - Георги Иванов, не скри задоволството си от победата с 2:1 срещу Грузия в световните квалификации, въпреки че тя е първа за "лъвовете" от 368 дни насам и идва в юбилейния мач №40 откакто работи в централата.

Според Гонзо, бъдещето пред националите е светло, но промяната ще се осъществи постепенно. Остава да видим дали това ще се случи в посочения от него период през 2023-та - 2 до 3 години.

"Радвам се най-много за треньорския щаб и футболистите, предвид негативите по техен адрес. Има неща в тях, които хората ще видят в следващите години. Младежите също се представят добре. Лека-полека нещата се подреждат. Нямаме класата да играем срещу отбори като Турция и Испания, но със стратегията, която имаме, ще се мъчим да бъдем равностойни на такива отбори", започна Иванов след успеха с 2:1 над Грузия в София.

"Ако смятаме от 2023-та 3 години колко са? Че не мога да смятам, някои казват, че имам осми клас. Аз смятам, че българският футбол има бъдеще. Ще направим така, че със стратегия, която след години, когато вкарахме правилото за четирима българи, беше за един. В един момент, когато паднахме 4 мача, почнаха да говорят защо не са 7, защо не са 15, да играем 15 на 15"

Хубаво е, но не е готово

"Всичко става крачка по крачка. Нещата, които сме направили като стратегия, не могат да станат веднага, но имаме план как да се развиваме. 2026 г. очаквам да е сериозна за развитието на българския футбол предвид правителството, което имаме"

"До момента, в последните 20 години футболът беше оставен на самотек, нямаше пари във футболните клубове, благодарим на собствениците.. Нашият футбол е почти на аматьорско ниво. От 500 клуба имаме 470 аматьорски и по никакъв начин държавата не помага. Само БФС с неговите усилия, моите усилия, усилията на екипа, е много трудно да стигнем нивото, което искаме. Нивото не ми е да стигаме Грузия, нивото ми е да стигаме Испания и Турция"

"Тази победа беше важна за негативизма, който се изля върху целия национален отбор. Доста съм впечатлен от интервюто на Филип Кръстев – всички в държава сме част от националния отбор. Всички хейтъри, които плюят, са същите като тези футболисти"

"Благодарим на тези хора, които ни подкрепиха, колкото и малко да бяха. Ние ще се борим, а който иска да ни подкрепя. Не сме победители в момента, на дъното сме, но ако искаме с нашия характер, с нашата воля, съм сигурен, че ще направим всичко възможно българите да се гордеят. Нищо не става веднага. Примерно, една жена чака 9 месеца, не може да роди веднага", завърши Гонзо.

