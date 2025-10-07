Гонзо защитава съдиите: Време е за отговорност, а не за обвинения!

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов излезе с официална позиция в защита на съдиите, като подчерта значението на отговорността и уважението във футбола.

„Виждаме цяло ново поколение съдии, които растат, учат и заслужават шанс. Когато всички започнем да поемаме отговорност, а не да я прехвърляме, тогава ще имаме съдийство, първенство и национален футбол, с които да се гордеем“, заяви Иванов.

В позицията си той добавя, че „съдийството често се превръща в най-удобното оправдание за чужди грешки“ и призовава към работа, търпение и обща посока, вместо война на думи.

Прозрачност и диалог

Президентът отбеляза, че поредната открита пресконференция на Съдийската комисия е демонстрация на прозрачност и диалог. „През последните седмици ставаме свидетели на вълна от коментари и обвинения. Но без уважение, смирение и вяра в честната игра губим смисъла на всичко, което градим“, посочва той.

Иванов призова клубовете, треньорите, играчите и феновете да проявят умереност и позитивност: „Истината е, че причините за загуба рядко са само в отсъжданията. Първо, всеки клуб трябва да погледне вътре в себе си – в подготовката, организацията и дисциплината – и едва след това да сочи с пръст.“

Той похвали Локомотив Пловдив, Септември и Локомотив София за уважителна реакция при спорни ситуации и подчерта, че уважението и работата дават пример за цялата футболна общност.

„Футболът не е само победа. Той е чест, уважение и вяра в играта. Нека не го забравяме“, завършва позицията на Георги Иванов.

