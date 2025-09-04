Испанските фенове са надъхани: Ще ви бием с 5:0! (ВИДЕО)

Мачът приближава! Часове остават до първата среща от квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през 2026 г. между България и Испания.

Не всеки ден София посреща европейския шампиони! Испанците кацнаха у нас във вторник, а кулминацията на визитата им е тази вечер, 4 септември, от 21:45 ч.

С тях у нас пристигна и солидна агитка испанци. Очаква се те да са около 2000 на трибуните! И със сигурност са уверени във футболните достойнства на своите футболисти.

Разгром

bTV успя да разпита част от феновете, които чинно чакат пред хотела в центъра на София само да зърнат Ламин Ямал, Родри, Педри, Дани Карвахал, Алваро Мората, Фернан Торес и компания.

"Предстои голям мач! Очаквам да ги гледам и на световното. България има добър отбор. Все още си спомням за Стоичков и как завършихте четвърти през 1994", каза Хосе, пропътувал разстоянието до София.

Част от феновете пък прогнозираха победа с разгром - 5:0 за Испания.

Български оптимизъм

Родните футболни привърженици със сигурност се вълнуват от срещата с такива звезди, но не забравят и кого подкрепят.

"Доста време не сме пълнили стадиона така. 40 000 човека ще има! Българите няма как да не отбележат гол. Резултатът ще е 1:1. Надявам се Кирил Десподов днес да отбележи и да покаже, че е най-добрият български футболист“, сподели пред камерата ни Калоян.

Само че от нас той разбра, че капитанът е контузен и няма да участва в мача.

Снимка: Lap.bg

„Значи… предположението за гол рязко се променя. Но се надявам да вкарат, понеже и ние имаме класни футболисти“, добави Калоян малко разочарован.

За България това ще е първи мач срещу испанците от 23 години насам. Страната ни има само една победа - от 1971 г., като срещата не влиза в статистиката на УЕФА, тъй като е част от квалификациите за олимпийски игри.

Последният гол във вратата на Испания пък е дело на Емил Костадинов - на последното световно първенство за "лъвовете", във Франция през 1998 г.

View this post on Instagram A post shared by bTV Sport (@btvsport)

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK