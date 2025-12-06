bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Историческа роля за Стоичков на Мондиал 2026 – вижте какво предстои тази вечер

България в центъра на събитията

Историческа роля за Стоичков на Мондиал 2026 – вижте какво предстои тази вечер

Днес след 19:00 часа светът отново ще обърне поглед към Вашингтон, защото тогава ще бъде разкрита пълната програма на световното първенство 2026 – по дни, часове и стадиони.

Но за нас, българите, акцентът е друг: легендата Христо Стоичков ще бъде в центъра на вниманието, сред четиримата „асистенти“ на Джани Инфантино, които ще разкрият тайните на турнира.За първи път в историята ще видим повторение на откриващия мач на Мондиала - Мексико - ЮАР, а групите вече са известни. Но именно днес ще се знае точният график на мачовете, стадионите и часовете – информация, която милиони фенове очакват с трепет.

До Стоичков ще застанат световни легенди: Роналдо - Феномена, двукратен световен шампион с Бразилия; Франческо Тоти, иконата на италианския футбол; и Алекси Лалас, символът на американското футболно възраждане.

Но именно Камата ще бъде погледът на България към най-големия футболен празник на планетата.

Жребият за Мондиал 2026 събра Меси и Роналдо в един поток
 
Тагове:

вашингтон Христо Стоичков световно първенство роналдо фифа жребий феномена турнир джани инфантино

