Ивайло Чочев за Пената: Никога не показа его, с никого не се скара (ВИДЕО)

Футболистът на Лудогорец с мили думи по адрес на великия Димитър Пенев

Ивайло Чочев е сред футболистите, имали честта да се докоснат отблизо до великия Димитър Пенев. Стратега от Мировяне почина на 80-годишна възраст, а кончината му потопи в скръб цялата страна.

Спомен за Пената

"За мое огромно съжаление и за целия народ, изгубихме една голяма личност. Когато отидох в ЦСКА на 20 години, той всеки ден идваше на стадиона, и в съблекалнята, и си говореше с нас. Нямаше ден, в който да не е усмихнат, да не е позитивен, да ме подмине и да не си говорим. За него мога да кажа само хубави неща. Той е човек, който е направил много за българския футбол, но после показа човещина и добрина. Никога не показа его или самочувствие, и да се скара с някой", каза Чочев преди заминаването на Лудогорец за лагера в Турция.

Приятели и фенове се сбогуват с Пената на

Поклонението пред великия Димитър Пенев ще се състои на 5 януари (понеделник) от 10:00 ч. на Националния стадион Васил Левски“.

футбол цска димитър пенев ивайло чочев

