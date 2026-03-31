Ивайло Йорданов за Боби Михайлов: Лидер не се става, лидер се ражда (ВИДЕО)

"Голям мъж!" - това е Борислав Михайлов за Ивайло Йорданов. Бившият футболист сподели, че именно Михайлов е обединителят на отбора на световното първенство в САЩ през 1994 г. и на него дължим невероятното представяне на Мондиала.

Ивайло Йорданов, заедно с националният отбор по футбол и ръководство на БФС научиха новината за кончината на Борислав Михайлов по време на полета си на път за България след участие на турнира FIFA Series в Индонезия.

След 20-часов полет с аварийно кацане в Атина чартърът на националите кацна на летище "Васил Левски" около 18:30 ч.

Обединителят

"Аз съм благодарен на Боби. Имаме невероятни спомени, които ще останат завинаги в моето сърце и глава. Наистина отиде си преди всичко голям човек. Не говоря за футболните качества, защото когато си отива някой, отива си от една професия, която е практикувал. Той беше обединителя в САЩ'94 и може би дължим и на него това великолепно представяне през 1994 г.", сподели Йорданов.

"Винаги съм казвал, че лидер не се става, лидер се ражда. Той беше роден лидер и успя да го обедини всички тези характери за една обща цел, която беше да се представим достойно на световното в САЩ'94. Единствено той го направи. За мен той е голям мъж!"

Кариерата на Михайлов

Борислав Михайлов е най-успешният вратар в историята на българския футбол. Той е дългогодишен капитан на националния отбор, с който стига до бронзовите медали на Мондиал САЩ'94.

С Левски Михайлов печели три шампионски титли на България – през сезоните 1983/84, 1984/85 и 1987/88, както и три пъти Купата на страната – през 1982, 1984 и 1986 година.

След успешния си период в Левски, кариерата му продължава в чужбина – нещо, което по онова време е сериозно постижение. Той защитава цветовете на португалския Беленензес, френския Мюлуз, английския Рединг и швейцарския Цюрих, като междувременно има периоди и в Ботев Пловдив и Славия.