Ясна е присъдата на Пастор

Ясна е присъдата на Давид Пастор! Футболистът на ЦСКА, който бе хванат да шофира с 2,32 промила алкохол, е осъден условно на 8 месеца лишаване от свобода, с 3-годишен изпитателен срок.

Играчът е и с година и 8 месеца лишаване от правоуправление. Той ще трябва да заплати и около 31 хил. евро - равностойността на колата, с която е причинил пътнотранспортно произшествие.

Бразилецът го е предизвикал в София на бул. "Симеоновско шосе" в 2:25 ч. през нощта на 9 февруари. Той не е спрял на червен светофар, като се е блъснал в спрян за проверка от полицията автомобил.

Снимка: Lap.bg

Мачът

Пастор е част от ЦСКА от лятото на 2025 г.

Той има 19 мача за "червените" до момента. За последно игра за победата на ЦСКА над Арда с 3:1, като асистира за едно от попаденията.

Задържането му за по-дълъг срок означава, че той няма как да играе в дербито с ЦСКА 1948 от четвъртфиналите на турнира за Купата на България днес, 10 февруари, от 18:00 ч.

Позицията на ЦСКА

"Във връзка със случая с футболиста на ЦСКА Дейвид Пастор, ръководството на клуба държи да информира обществеността, че ЦСКА оказва пълно съдействие на органите на реда по изясняване на всички обстоятелства около снощния инцидент и участието на бразилския защитник в него.

ЦСКА категорично осъжда подобно поведение, което е недопустимо за футболист на най-успешния български клуб. Отговорността за спазване на закона и обществения ред са задължителни за всеки футболист, треньор или служител на клуба и сме убедени, че всички те трябва да са пример за съвестно и отговорно поведение в ролята си на публични личности.

Клубът не толерира нарушаване на армейските ценности по никакъв повод и ще упражни своите права съгласно ясно установения вътрешен клубен правилник. Бихме искали да уверим спортната общественост, че ЦСКА вече предприема съответните мерки спрямо Дейвид Пастор.

Отново подчертаваме, че за нас подобни прояви са недопустими и неприемливи. Убедени сме, че Пастор, както и останалите футболисти на ЦСКА, в бъдеще ще докажат на терена и извън него, че осъзнават сериозната отговорност към клуба, неговите многобройни привърженици и българското общество като цяло."