Как Football Manager „откри“ български национал?

Невероятно, но факт

История, която звучи почти невероятно, но е напълно реална — популярната игра Football Manager се оказва неочакваният катализатор за повиквателна в националния отбор на България.

Става дума за Силвестър Джаспър — фланговият нападател на сръбския Железничар Панчево, който този сезон се превърна в една от сензациите на Суперлигата на Сърбия.

Роден е в Англия

Играчът, минал през академията на Фулъм, днес е сред ключовите фигури в състава, който се бори за историческо класиране в европейските турнири.

С два гола срещу Цървена звезда, попадение от пряк свободен удар, което още се коментира в Белград, и гол срещу Партизан, Джаспър вече се утвърждава като сериозна заплаха за най-големите клубове в региона.

Но най-неочакваната част от неговата кариера няма нищо общо с терена.

Всичко започва от случайност. Български журналист забелязва в Football Manager, че Джаспър има български произход и право на гражданство.

„Майка ми е българка, но това не беше широко известно във футболните среди“, разказва самият Джаспър пред Sportski zurnal. „Журналист се свърза с мен, след като го е видял във Football Manager. След интервюто информацията достигна до федерацията и скоро получих повиквателна.“

Така, благодарение на едно виртуално откритие, Джаспър записва четири мача за България U21.

Между реалността и потенциала

Днес нападателят продължава да впечатлява в Сърбия със 7 гола и 6 асистенции във всички турнири, докато футболният свят в България следи с интерес дали следващата стъпка няма да бъде повиквателна за мъжкия национален отбор.

