Кирил Десподов: Тежко е!

Капитанът на България Кирил Десподов заяви след загубата от Испания, че пораженията се приемат тежко.

„Тежко се приемат тези загуби. Играхме срещу изключително силни съперници. Особено загубата в София се прие доста по-тежко. Трябва да реагираме по начин, по който да се опитаме да оправим нещата“, коментира Десподов.

„Ние трябва да даваме максимума от себе си и да се представяме по по-добър начин. За съжаление не успях да отбележа, много ми се искаше. Може би не изиграх по най-добрия начин ситуациите“, каза нападателят на ПАОК.

„30 удара, но това е все пак Испания. Владееха топката през повече време, а ние бягахме след топката дисциплинирано. Нормално е. Мисля, че и срещу Грузия имаха толкова. Това е Испания. Когато печелим, всички се радваме. Когато губим, трябва да бъдем тъжни и да се опитаме да оправим нещата“, каза още Десподов в ефира на държавната телевизия.

От своя страна Испания е в серия от 29 мача без загуба. Турция си гарантира второто място на теория в нашата група "Е", след като постигна втора победа срещу Грузия, този път с 4:1 в Коджаели.

