Кирил Десподов: Тежко е!

Когато губим, трябва да бъдем тъжни и да се опитаме да оправим нещата, каза капитанът ни

Капитанът на България Кирил Десподов заяви след загубата от Испания, че пораженията се приемат тежко.

„Тежко се приемат тези загуби. Играхме срещу изключително силни съперници. Особено загубата в София се прие доста по-тежко. Трябва да реагираме по начин, по който да се опитаме да оправим нещата“, коментира Десподов.

„Ние трябва да даваме максимума от себе си и да се представяме по по-добър начин. За съжаление не успях да отбележа, много ми се искаше. Може би не изиграх по най-добрия начин ситуациите“, каза нападателят на ПАОК.

Благодарим за жеста: Учтива Испания ни вкара само 4

„30 удара, но това е все пак Испания. Владееха топката през повече време, а ние бягахме след топката дисциплинирано. Нормално е. Мисля, че и срещу Грузия имаха толкова. Това е Испания. Когато печелим, всички се радваме. Когато губим, трябва да бъдем тъжни и да се опитаме да оправим нещата“, каза още Десподов в ефира на държавната телевизия.

От своя страна Испания е в серия от 29 мача без загуба. Турция си гарантира второто място на теория в нашата група "Е", след като постигна втора победа срещу Грузия, този път с 4:1 в Коджаели.

