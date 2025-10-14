Колко гола ще ни вкара Испания? (АНКЕТА)

С притаен дъх родните футболни запалянковци очакват мача между България и Испания тази вечер. След само един отбелязан гол и 12 инкасирани в българската врата, съдбата на Александър Димитров и неговите избраници изглежда предрешена.

А след срамното 1:6 от Турция в центъра на София, няма как да не се запитаме колко гола ще ни вкарат европейските шампиони.

Поражението от Турция бе трето в световните квалификации и оставаме твърдо на дъното с 0 точки и голова разлика 1:12.

С оглед на представянето на "лъвовете" днес ви питаме - Колко гола ще ни вкара Испания? Гласувайте в нашата анкета!

Колко гола ще ни вкара Испания? Над 5

4 0

3 0

2 0

1 0

0 Резултати

