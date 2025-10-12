bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Кошмарът срещу Турция ни циментира сред футболните джуджета (ВИДЕО)

Втората най-тежка домакинска загуба за България

Отново - исторически срам за националния отбор по футбол. Разгромът с 1:6 от Турция е втората ни най-тежка загуба у дома. 

Нощта на "Васил Левски" се превърна в една от най-срамните в историята на българския футбол. Само за 14 минути през втората част Турция се развихри и вкара три пъти в мрежата на Митов, за да коригира фиксираното равенство 1:1 до почивката. Единственият гол за България бе дело на Радослав Кирилов.

Гонзо: С тези футболисти България няма никакъв шанс да се гордее с футбола си!

Срам за историята

Разгромът от Турция е вторият най-тежък в историята на националния тим като домакин. Само Англия е побеждавала с по-голяма разлика в България. Четирите най-лоши поражения за "лъвовете" са дошли в последните шест години!

Ужасният старт на квалификациите нареди селекцията ни редом до футболните джуджета. "Трикольорите" са в компанията на Люксембург, Гибралтар, Молдова, Лихтенщайн и Сан Марино като един от отборите без спечелена точка!

