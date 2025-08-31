Край! Билетите за Испания свършиха!

Билетите за мача на националният отбор по футбол срещу Испания свършиха! С това се похвалиха от Българския футболен съюз.
Мачът е първи от квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през 2026 г. и ще се изиграе на националния стадион "Васил Левски" на 4 септември.
Испания е актуалният европейски шампион, като спечели титлата си преди година.
Очаква се по трибуните за срещата да присъстват 40 000 зрители.
"Всички билети за мача България - Испания на 4 септември бяха изкупени! Националният стадион “Васил Левски” ще бъде изпълнен до краен предел! А в мига, в който прозвучи българският химн, ще настъпи моментът и за специално подготвената хореография!", пишат от БФС.
Очаква се от Испания да пристигнат у нас около 2 000 фенове.
Двамата селекционери вече публикуваха списъците на футболистите, на които ще разчитат.
Луис де ла Фуенте пристига у нас с най-доброто - Ламин Ямал, Нико Уилямс, Педри, актуалния носител на "Златната топка" Родри, Алваро Мората, Дани Карвахал, Марк Кукурея и други.
От състава отпадна Гави от Барселона заради травма в коляното. На негово място в състава бе повикан халфът на Байер Леверкузен Алейш Гарсия.
