Край! Билетите за Испания свършиха!

Европейският шампион идва у нас след дни

Lap.bg

Билетите за мача на националният отбор по футбол срещу Испания свършиха! С това се похвалиха от Българския футболен съюз. 

Мачът е първи от квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през 2026 г. и ще се изиграе на националния стадион "Васил Левски" на 4 септември

Испания е актуалният европейски шампион, като спечели титлата си преди година. 

Пълен стадион

Очаква се по трибуните за срещата да присъстват 40 000 зрители

"Всички билети за мача България - Испания на 4 септември бяха изкупени! Националният стадион “Васил Левски” ще бъде изпълнен до краен предел! А в мига, в който прозвучи българският химн, ще настъпи моментът и за специално подготвената хореография!", пишат от БФС.

Очаква се от Испания да пристигнат у нас около 2 000 фенове

С най-доброто

Двамата селекционери вече публикуваха списъците на футболистите, на които ще разчитат. 

Луис де ла Фуенте пристига у нас с най-доброто - Ламин Ямал, Нико Уилямс, Педри, актуалния носител на "Златната топка" Родри, Алваро Мората, Дани Карвахал, Марк Кукурея и други. 

Снимка: Getty Images

От състава отпадна Гави от Барселона заради травма в коляното. На негово място в състава бе повикан халфът на Байер Леверкузен Алейш Гарсия.

Ямал и Родри идват! Ето с кого Испания ще бори българските национали!

Тагове:

