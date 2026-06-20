БГ Футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Левски отвръща: Няма как да бъдем извадени от евротурнирите! Заради 5 072 337,63 евро Снимка: Lap.bg

Адвокатът на Левски Стоимен Чакалов е категоричен, че няма опасност клубът да бъде изваден от европейските турнири заради търговски спор с бизнесмена Васил Божков.

По думите му твърденията, които се разпространяват в медиите, са неверни и клубът разполага с валиден и безусловен лиценз за участие в евротурнирите.

Чакалов подчертава, че казусът около претендираната сума от над 5 милиона евро е търговски и не може да доведе до спортни санкции като изваждане от турнирите.

"Понеже от вчера насам доста медии цитират безусловно Божков: Не, Левски не може да бъде изваден от евротурнирите заради търговски спор. Клубът има безусловен лиценз!!!", написа Чакалов във Facebook.

Точната сума е 5 072 337,63 евро. От "Герена" вчера обявиха, че няма да извършат превод по искането, преди да бъде направена пълна проверка на произхода на вземанията, валидността на цесията, крайния икономически бенефициер и евентуалните санкционни, правни, банкови и лицензионни рискове.

Малко по-късно от Левски също коментираха ситуацията. "Сините" не приемат автоматично нито основанието, нито размера на претендираната сума от бившия собственик.