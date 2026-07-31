БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Левски готви мащабна реформа! Ново управление и капитал 25 млн. евро "Сините" свикват Общо събрание на 14 септември, на което ще бъдат обсъдени ключови промени

Левски е на прага на една от най-сериозните организационни промени в последните години. На 14 септември акционерите на клуба ще се съберат на редовно Общо събрание, а дневният ред включва редица решения, които могат да променят начина, по който „сините“ ще бъдат управлявани занапред.

Сред най-важните предложения е отпадането на досегашната двустепенна система на управление с Надзорен и Управителен съвет. На нейно място се предлага да бъде въведен единен Съвет на директорите.

Ако акционерите дадат зелена светлина, мандатите на настоящите членове на двата органа ще бъдат прекратени предсрочно, а на тяхно място ще бъде избран нов Съвет на директорите. Предвижда се той да се състои от петима души, като бъдещият устав ще позволява между трима и деветима членове. Най-малко половината от тях трябва да бъдат неизпълнителни директори, а оперативното управление ще може да бъде поверено на един или повече изпълнителни членове.

Право за увеличение на капитала

Сред най-съществените точки е и предложението новият Съвет на директорите да получи право през следващите пет години да увеличава капитала на дружеството до общ размер от 25 милиона евро.

Това не означава, че подобна стъпка ще бъде предприета веднага. Идеята е управителният орган да разполага с необходимите правомощия, ако възникне необходимост от набиране на капитал чрез емитиране на нови акции.

В проекта е записано още, че капиталът на дружеството ще бъде определен на 15 701 419,47 евро, разпределен в 30 787 097 акции с номинална стойност 0,51 евро. От тях 30 537 097 ще бъдат обикновени акции с право на глас, а 250 000 – привилегировани акции без право на глас.

Почетен президент

За първи път в устава на клуба е заложена възможността Левски да има Почетен президент.

Позицията ще може да бъде заемана от личност с изключителен принос към клуба – като футболист, треньор, спортно-технически ръководител или член на управленските органи. Избраният ще има право да присъства на заседанията на Съвета на директорите и да участва със съвещателен глас по темите, свързани със спортно-техническото развитие.

На този етап не е посочено име на евентуален кандидат.

Нови комисии и по-строги правила

Предлага се също създаването на три постоянни консултативни комисии – спортно-техническа, финансово-стопанска и комисия по медии и реклама. В тях ще могат да участват както служители на клуба, така и външни специалисти.

Новият Съвет на директорите ще трябва да взема някои от най-важните решения с квалифицирано мнозинство. Това важи за назначенията на старши треньора, спортно-техническия директор и директора на школата, както и за финансови ангажименти над 100 000 евро или договори на стойност над 200 000 евро.

За сделки с ключови активи на клуба, големи обезпечения или съществени промени в дейността ще бъде необходимо единодушие между членовете на съвета.

Новини и около емблемата и стадиона

В проекта за нов устав е записано още, че Съветът на директорите ще определя официалната визия на клубната емблема за всеки сезон.

Стадионът официално ще носи името „Георги Аспарухов“, като ще бъде възможно към него да бъде добавено името на генерален спонсор след решение с квалифицирано мнозинство.

Очаква се информация за новия стадион

Една от най-интересните точки на Общото събрание ще бъде представянето на доклад за бъдещето на стадион „Георги Аспарухов“.

Ръководството трябва да запознае акционерите с напредъка по евентуалното строителство или реконструкция на съоръжението, възможните инвеститори, начина на финансиране, бъдещата собственост и ориентировъчните срокове за реализация.

Паралелно с това ще бъде представена и петгодишната спортно-техническа стратегия на клуба. В нея трябва да бъдат очертани целите пред първия отбор, трансферната политика, бюджетът за възнаграждения и мястото на футболистите от школата в дългосрочното развитие на Левски.

Засега в публикуваната покана липсват конкретни имена на потенциални инвеститори, както и подробности за стойността и сроковете на проекта за нов стадион.

Общото събрание ще се проведе на 14 септември от 10:00 часа на стадион „Георги Аспарухов“.