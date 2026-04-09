Левски изцяло в черно заради Боби Михайлов

Футболният Левски ще засвидетелства уважението си към легендарния вратар Борислав Михайлов в мача срещу Арда.

За целта от клуба решиха да се откажат от синия цвят на екипа си.

Мачът е днес, 9 април, и ще е първи за Левски на стадион "Георги Аспарухов", след като Михайлов си отиде от този свят преди седмица.

В черно

Вместо в синьо, левскарите ще излязат на терена в резервния си черен екип.

Снимка: Lap.bg

"През миналата седмица България загуби една от най-ярките си футболни легенди – Борислав Михайлов.

Боби е цяла епоха за любимия ни „Левски“, затова няма как да не се преклоним пред него в първия домакински мач на тима след кончината му.

В памет на Боби Михайлов ще заменим свещеното за стадион „Георги Аспарухов“ синьо с черно. Представителният отбор ще излезе с черния екип срещу Арда в знак на траур и преклонение пред светлата му памет.

Никога няма да бъдеш забравен, капитане!", пишат "Сините".

Легендата Борислав Михайлов

Цялата фамилия на Борислав Михайлов е оставила огромна следа в историята на Левски.

Баща му Бисер Михайлов играе само за "сините" през цялата си кариера в периода 1961-1975 г.

Борислав бе капитан на Левски и именно на стадион "Георги Аспарухов" започна кариерата му през 1981 г. С тима той е трикратен шампион и трикратен носител на Купата на България.

След него и синът му Николай игра за Левски, като носеше капитанската лента.