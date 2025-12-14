Левски отвя конкуренцията за най-странен фен артикул

Дните преди Коледа обикновено са запълнени с тежката дейност по търсене на най-подходящия подарък за близките. Когато става дума за футболни привърженици, нещо на любимия тим винаги е добра идея.
В този ред на мисли, онлайн магазините на клубовете у нас вероятно са сред най-посещаваните в последно време.
И трябва да признаем, че след щателно проучваме обявяваме Левски за тима с най-оригинално предложение!
"Сините" ни шокираха с... течност за чистачки.
Точно така! В онлайн магазина може да си купите 1 литър, но трябва да отбележим, че артикулът е подходящ за използване при по-високи температури.
Той струва 5 лева и е специално произведен, за да бъде продаван от клуба.
Наскоро "червените" отвориха нов физически магазин, в който феновете могат да пазаруват.
В онлайн изданието му най-любопитният артикул е... електрическа крушка.
Но не става въпрос за такава, която може да използвате в дома си. Тя има сантиментална стойност.
Крушката е била част от осветлението на разрушения стадион "Българска армия" и струва 50 лв.
Лудогорец пък залага на... плюшени играчки.
Феновете могат да зарадват децата си с еднорог, пингвин, динозавър, слонче с шал на 14-кратните шампиони. Те са на стойност от 30 лв.
В онлайн магазина може да си купите и... цял велосипед. Цената му е 400 лв.
В Пловдив и Ботев, и Локомотив наскоро пуснаха... бельо.
Интересно е, че градските съперници заложиха на една и съща марка, с която да работят.
Става дума за линията на Николета Лозанова, като предлага продукти и с логото на "жълто-черните", и с това на "черно-белите".
