БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Любо Пенев: Не трябва да има никакво отказване Треньорът на Локомотив София се обяви за двама играчи до 21 години

Любослав Певев заяви амбициозна цел начело на Локомотив София - класиране за европейските клубни турнири. Той е на мнение, че БФС трябва да наложи правило за използване на двама играчи до 23 години, а не на един до 21.

"Това, че някои отбори са се откъснали във финансов план, не значи, че това, което показват на терена, отговаря на бюджета. Един отбор, в който има добър тренировъчен процес, резултатите няма да закъсняват. Не трябва да има никакво отказване", категоричен е Пенев.

"Тези, които следят отборите, които съм ръководил - винаги сме се стремили да играем агресивно и атакуващо. Опитвам се да налагам това и сега, затова резултатът е налице. Осем гола в три контроли не са малко. Искам да отбележа ролята на целия отбор и на новите попълнения, които се вписаха много добре в тези контроли."

"Познавам повечето момчета, някои са работили с мен. Убеден съм, че ще постигнем по-добри резултати. Винаги поставям високи цели и сега ще го кажа - гоним Европа! Това минава през сериозност и професионализъм. Първенството е дълго, има и купа."

"Мислим за правилото до 23 години, това е деликатна ситуация. Вече зависи кой на каква позиция, но това си е работа на треньора. Чувам, че се говори за правило до 21 години, бих предложил да са двама до 23 години.

Така един треньор ще има много повече опции. Ако този на 21 не е готов за Първа лига, някак си пришпорваме един футболист, който не е готов. Всеки се развива за определено време. За мен би било правилно да са поне двама до 23."

"Дай, Боже, да върнем повече хора по трибуните, но основното е да подкрепят. Момчетата имат нуждата от тази подкрепа, особено в трудните моменти, такива ще има, лесно няма да бъде. Отборът се развива по най-добрия начин."