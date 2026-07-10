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Любо Пенев: Не трябва да има никакво отказване

Треньорът на Локомотив София се обяви за двама играчи до 21 години

Любо Пенев: Не трябва да има никакво отказване
 

Любослав Певев заяви амбициозна цел начело на Локомотив София - класиране за европейските клубни турнири. Той е на мнение, че БФС трябва да наложи правило за използване на двама играчи до 23 години, а не на един до 21.

"Това, че някои отбори са се откъснали във финансов план, не значи, че това, което показват на терена, отговаря на бюджета. Един отбор, в който има добър тренировъчен процес, резултатите няма да закъсняват. Не трябва да има никакво отказване", категоричен е Пенев.

"Тези, които следят отборите, които съм ръководил - винаги сме се стремили да играем агресивно и атакуващо. Опитвам се да налагам това и сега, затова резултатът е налице. Осем гола в три контроли не са малко. Искам да отбележа ролята на целия отбор и на новите попълнения, които се вписаха много добре в тези контроли."

"Познавам повечето момчета, някои са работили с мен. Убеден съм, че ще постигнем по-добри резултати. Винаги поставям високи цели и сега ще го кажа - гоним Европа! Това минава през сериозност и професионализъм. Първенството е дълго, има и купа."

"Мислим за правилото до 23 години, това е деликатна ситуация. Вече зависи кой на каква позиция, но това си е работа на треньора. Чувам, че се говори за правило до 21 години, бих предложил да са двама до 23 години.

Любо Пенев тръгна с победа в Локо София

Така един треньор ще има много повече опции. Ако този на 21 не е готов за Първа лига, някак си пришпорваме един футболист, който не е готов. Всеки се развива за определено време. За мен би било правилно да са поне двама до 23."

"Дай, Боже, да върнем повече хора по трибуните, но основното е да подкрепят. Момчетата имат нуждата от тази подкрепа, особено в трудните моменти, такива ще има, лесно няма да бъде. Отборът се развива по най-добрия начин."

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