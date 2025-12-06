bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Любо Пенев се нуждае от нас – да спечелим заедно!

И волейболният ЦСКА в подкрепа на футболната легенда

"Днес не говорим само за спорт. Днес говорим за сила, чест, страст и любов към ЦСКА. Проектът, който ви представяме, е създаден от армейци за армейци и е посветен на човек, който е символ на всичко това – Любослав Пенев", пишат от волейболният ЦСКА. Клубът на Сашо Попов, се включи в търг в подкрепа на Ел Голеадор, който се бори с тежко заболяване в клиника в Германия.

"Любо е легенда на клуба, боец, който е изправял сърцата ни срещу най-тежките противници на терена и извън него. Днес обаче той се изправя пред най-трудния мач в живота си – тежка болест. И ние имаме шанса да застанем до него, както той винаги е стоял до нас, феновете, поколения наред.Благотворителен търг – фланелката на Ивайло Стефанов

Ние обявяваме търг за фланелката на Ивайло Стефанов, носещ номер 9 – точно като Любо Пенев. Ивайло е не само горд защитник на червените цветове във волейболния тим на ЦСКА от 2009 година, но и помощник-треньор на Александър Попов, както и ръководител на ДЮШ на ВК ЦСКА. Фланелката е подписана от целия отбор на ВК ЦСКА, символ на обединението и червената гордост!

Търгът приключва: понеделник, 8 декември, 19:48

Начална цена: 100 лева

Следваща стъпка: +20 лева", се казва още в инициативата на "червените".

Христо Янев с разтърсващо послание: Три легенди се нуждаят от България!

Любо Пенев не е просто футболист. Той е боец във всяка клетка на тялото си. Води с пример, вдъхновява със силата си и доказва, че истинският герой се познава не само по головете и медалите, но и по характера и сърцето си.

Това е мач извън терена. Този път не се броят точки или голове, а човечност, сърце и вяра. Всяко дарение, всяко наддаване, всяко споделяне е удар по тежката болест, която се изправя срещу Любо.

45 000 лева надежда за Любо Пенев
