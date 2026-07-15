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Лудогорец и Шефилд Юнайтед се разбраха за национал

Полендаков ще играе за "орлите"

Лудогорец и Шефилд Юнайтед се разбраха за национал
 Снимка: БГНЕС

Лудогорец и Шефилд Юнайтед обявиха успоредно трансфера на Михаил Полендаков при "орлите".

"Младежкият национал Михаил Полендаков е футболист на Лудогорец. Защитникът се присъедини към 14-кратните шампиони преди десет дни, като вчера Лудогорец финализира сделката с английския Шефилд Юнайтед. 19-годишният десен бек ще играе на „Хювефарма Арена“ под наем с опция за закупуване", написаха от Лудогорец.

Същото обявиха и от Шефилд Юнайтед.

„За мен е чест да бъда футболист на Лудогорец. Надявам се да се адаптирам бързо в състава и да помогна на отбора в борбата му за трофеите“, заяви Михаил Полендаков.

Полендаков е един от най-перспективните български футболисти на своя пост. В кариерата си досега има 39 мача за представителния отбор на Септември, а след трансфера си в Шефилд Юнайтед записа и две участия за английския клуб.

Той е и част от младежкия национален отбор на България, като е играл и за всички юношески формации.

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