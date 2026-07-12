БГ Футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Треньор от Бундеслигата поема Лудогорец Томас Райс ще води "орлите"

Лудогорец назначи германския специалист Томас Райс за старши треньор на представителния отбор.

52-годишният наставник вече е в Разград, където финализира договорката си с ръководството на клуба. В понеделник той ще изведе "орлите" за първата си тренировка.

Германският специалист пристига у нас заедно със свой екип. Негови асистенти ще бъдат опитният нидерландски специалист Тон Локхоф и босненецът с австрийски паспорт Даниел Зенкович.

Тон Локхоф има впечатляваща кариера както като футболист, така и като треньор. Като състезател записва близо 600 мача с екипите на НАК Бреда, ПСВ Айндховен и Фейенорд. В треньорската си кариера е бил старши треньор на НАК Бреда, Екселсиор и ВВВ-Венло, а като помощник-треньор е работил в щабовете на Ред Бул Залцбург, ПАОК, Щутгарт, Волфсбург и Самсунспор.

Зенкович е бил помощник треньор във Вердер Бремен в периода 2020 - 2022 г. Впоследствие работи в белгийския Брюж и германския РБ Лайпциг.

Томас Райс идва в Лудогорец след изключително успешен период начело на турския Самсунспор. Германският специалист пое отбора през 2024 година, изгради конкурентоспособен състав и още през сезон 2024/25 изведе тима до историческото трето място в Суперлигата – най-доброто класиране на клуба от десетилетия. Благодарение на този успех Самсунспор си осигури участие в европейските клубни турнири за първи път от близо 30 години.

Успешното представяне на Самсунспор продължи и на европейската сцена. Под ръководството на Райс турският тим преодоля основната фаза на Лигата на конференциите и достигна до елиминационния етап на надпреварата, затвърждавайки впечатленията от отличната работа на германския специалист и превръщайки се в една от приятните изненади в турнира.

Преди престоя си в Турция Томас Райс изгради сериозна репутация и в Германия. Начело на Бохум той спечели титлата във Втора Бундеслига през сезон 2020/21 и върна клуба в германския елит след 11-годишно отсъствие. След това води Шалке 04, а в началото на треньорската си кариера работи в академиите на Бохум и Волфсбург.