"Мениджърът му клекна": Переа продължава в Левски

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски обяви, че нападателят Хуан Переа ще подпише договор с Левски. 26-годишният колумбиец ще премине медицински прегледи със „сините“ и ще се присъедини към лидера в Първа лига.

„Има конкретика за един човек и тя се случи в близките няколко дни. Това е Хуан Переа. Там имаше много конкуренция, но успяхме да направим така, че да остане в България и да продължи да помага за българския футбол. То е ясно накъде ще поеме - Левски. Да мине медицинските прегледи, да минат процедурите.

Договорени са условията. Мениджърът му клекна най-накрая на празнословията и желанията, които имаше“, каза Крушарски пред медиите.

Хуан Переа е футболист на Локомотив София от февруари 2024 година, когато пристигна от португалския Коимбра.

Той има 45 мача с фланелката на „железничарите“, в които е отбелязал 15 гола.

