Моци убеден: Лятото ще сме шампиони!

Техническият директор на Лудогорец Козмин Моци е убеден, че разградчани ще спечелят 15-та поредна титла от първенството още през сезон 2025/2026.

Това заяви той при заминаването на тима за срещата от третия кръг на Лига Европа срещу Йънг Бойс. Мачът е на 23 октомври от 22:00 ч. в Швейцария.

В първенството в момента Лудогорец е на трето място в класирането (23 точки), като има мач по-малко от Левски (29 точки) и ЦСКА 1948 (26 точки).

Грешки

В последните два кръга у нас "орлите" записаха две равенства - 0:0 срещу ЦСКА и 1:1 срещу Спартак Варна.

"Равенството със Спартак не е приятно, но не може след един мач да се взима някакво решение. Не мога да кажа, че този мач е критичен за един или друг човек. Напрежение няма. Защо да има? На второ място сме, имаме мач по-малко, но има доста мачове и съм сигурен, че ще е по-тежко, но лятото отново ще сме шампиони", заяви Моци.

Снимка: Lap.bg

От сезон 2011/2012 Лудогорец е хегемон у нас, като титлата е само във витрината в Разград.

В Лига Европа

"Орлите" се представят добре и в Европа, като записаха победа и загуба.

Те се справиха с Малмьо с 2:1, а загубиха от Бетис с 0:2.

Снимка: Lap.bg

Преди мача с Йънг Бойс тимът е на 21-во място в класирането на Лига Европа.

"Очакванията са да се върнем с точка или точки. Очаквам да играем с настроение, с желание. Знам, че е различно, защото играем на изкуствен терен. Както казах и преди мача с Малмьо, в този нов формат всяка точка е важна. Ще се опитаме да вземем нещо от Йънг Бойс и се надявам, че ще успеем", каза Моци преди да се качи в самолета.

