bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Моци убеден: Лятото ще сме шампиони!

Няма място за притеснение, заяви техническият директор на Лудогорец

Моци убеден: Лятото ще сме шампиони!

Техническият директор на Лудогорец Козмин Моци е убеден, че разградчани ще спечелят 15-та поредна титла от първенството още през сезон 2025/2026. 

Това заяви той при заминаването на тима за срещата от третия кръг на Лига Европа срещу Йънг Бойс. Мачът е на 23 октомври от 22:00 ч. в Швейцария. 

В първенството в момента Лудогорец е на трето място в класирането (23 точки), като има мач по-малко от Левски (29 точки) и ЦСКА 1948 (26 точки). 

Грешки

В последните два кръга у нас "орлите" записаха две равенства - 0:0 срещу ЦСКА и 1:1 срещу Спартак Варна.

"Равенството със Спартак не е приятно, но не може след един мач да се взима някакво решение. Не мога да кажа, че този мач е критичен за един или друг човек. Напрежение няма. Защо да има? На второ място сме, имаме мач по-малко, но има доста мачове и съм сигурен, че ще е по-тежко, но лятото отново ще сме шампиони", заяви Моци.

Снимка: Lap.bg

От сезон 2011/2012 Лудогорец е хегемон у нас, като титлата е само във витрината в Разград. 

В Лига Европа

"Орлите" се представят добре и в Европа, като записаха победа и загуба. 

Те се справиха с Малмьо с 2:1, а загубиха от Бетис с 0:2

Снимка: Lap.bg

Преди мача с Йънг Бойс тимът е на 21-во място в класирането на Лига Европа.

"Очакванията са да се върнем с точка или точки. Очаквам да играем с настроение, с желание. Знам, че е различно, защото играем на изкуствен терен. Както казах и преди мача с Малмьо, в този нов формат всяка точка е важна. Ще се опитаме да вземем нещо от Йънг Бойс и се надявам, че ще успеем", каза Моци преди да се качи в самолета.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

 
Тагове:

лига европа класиране шампион йънг бойс лудогорец първа лига козмин моци

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Какво поиска Светослав Вуцов от БФС?

Какво поиска Светослав Вуцов от БФС?

Ексклузивно: Челси, Аякс, Тотнъм, Монако - гледайте на VOYO.BG (ВИДЕО)

Ексклузивно: Челси, Аякс, Тотнъм, Монако - гледайте на VOYO.BG (ВИДЕО)
Ще задълбочи ли Айнтрахт кризата в Ливърпул? (ВИДЕО)

Ще задълбочи ли Айнтрахт кризата в Ливърпул? (ВИДЕО)
Тримата, които поставиха България в световния елит

Тримата, които поставиха България в световния елит

Последни новини

Тримата, които поставиха България в световния елит

Тримата, които поставиха България в световния елит
Какво поиска Светослав Вуцов от БФС?

Какво поиска Светослав Вуцов от БФС?

Очаква ли ни голова фиеста на „Стамфорд Бридж“?

Очаква ли ни голова фиеста на „Стамфорд Бридж“?
Ще задълбочи ли Айнтрахт кризата в Ливърпул? (ВИДЕО)

Ще задълбочи ли Айнтрахт кризата в Ливърпул? (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV