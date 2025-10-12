Карлос Насар на родна земя: Мога да вдигна целия свят! (ВИДЕО)

След поредния си триумф на световната сцена Карлос Насар вече е у дома. Въпреки късния час десетки фенове и представители на спортната общност го посрещнаха с аплодисменти, цветя и български знамена.

На световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде суперталантът от Червен бряг спечели титлата в новата си категория до 94 кг и постави световен рекорд в изтласкването с 222 кг.

Титла и рекорд

Това е поредният връх в кариерата на 21-годишния българин, който вече има световни титли в три различни категории – 81, 89 и 94 кг. През изминалата 2024 г. той стана и олимпийски шампион на игрите в Париж, където подобри олимпийски рекорд и се превърна в един от символите на българския спорт.

"Чувствам се на правилното място, когато съм у дома. Чувствам се добре, чувствам се спокоен. Радвам се че изпълних това, което обещах. С хора като Стоичков, които ме подкрепят, с хората, които ме посрещнаха, мога да вдигна целия свят. Имал съм и доста по-оспорвани състезания, макар че и това беше доста трудно.

Играха срещу мен и ме разклатиха на изхвърлянето, но не успяха да ме победят на изтласкването. Показвал съм, че съм най-добър в изтласкването.

Отново у дома

В последните три месеца не бях изтласквал повече от 210 кг. Специално за това състезание щях да изтласкам толкова, колкото ми трябваха, за да победя. Имам известни болки в раменете. Това са мускулни болки, няма нищо притеснително. Един българин побеждава със сила, подкрепа, с много компоненти в едно", каза световният шампион.

