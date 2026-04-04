bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Най-тъжното "Благодаря!" на Мария Петрова (ВИДЕО)

Съпругата на Борислав Михайлов се обърна към опечалените на поклонението на Борислав Михайлов

Да загубиш най-обичания си човек, да останеш без другар, да го изпратиш в последния му път и въпреки това да намериш сили да застанеш пред стотици хора и да благодариш! 

В най-тъжния ден, когато и небето плачеше за Борислав Михайлов, той пое по последния си земен път. Изпратиха го хора, за които бе съотборник, шеф, добър приятел, идол. Всички те изказаха своите съболезнования на семейството му - съпругата му трикратната световна шампионка в художествената гимнастика Мария Петрова, синът му Николай, дъщерите му Бисера и Елинор. 

Капитанът на онзи тим, който донесе най-голямата радост в българския футбол, завършвайки на четвърто място на световното първенство през 1994 г., си отиде от този свят в началото на седмицата, след като месеци се бори с последиците от тежък инсулт. 

НА ЖИВО: Прощаваме се с Борислав Михайлов! (ВИДЕО)

"Благодаря!"

След като стотиците опечалени си взеха последно "Сбогом", Мария Петрова излезе от храм "Света София", поклони се и каза най-тъжното "Благодаря!". 

Тихо, без претенции, без търсене на сензация - през сълзи, с тъга, с финес. 

Снимка: bgnes

Реакцията беше очаквана - бурни аплодисменти и за Борислав, който донесе толкова радост на България, и за Мария, която в този момент намери сили да се обърне към хората. 

Семейството

Николай Михайлов и съпругата му Николета Лозанова, както и Бисера и съпругът ѝ и бивш капитан на Левски Живко Миланов, бяха сред първите, които пристигнаха на поклонението. 

След това към тях се присъединиха Мария Петрова и Елинор - дъщеря им с Борислав Михайлов, която от години живее в чужбина.

Снимка: bgnes

Още на влизане бившата гимнастичка и в момента вицепрезидент на федерацията по художествена гимнастика благодари за присъствието на всички, които чакаха да си вземат последно "Сбогом" с вратаря. 

Сред тях бяха и съотборниците му от тима от САЩ 94 - Христо Стоичков, Красимир Балъков, Йордан Лечков, Наско Сираков, Златко Янков, Даниел Боримиров, Емил Костадинов.

Най - важното

Стоичков за Боби Михайлов: Той ни изведе до там, докъдето стигнахме (ВИДЕО)

Стоичков за Боби Михайлов: Той ни изведе до там, докъдето стигнахме (ВИДЕО)
Министърът на спорта: Осиротяхме... (ВИДЕО)

Министърът на спорта: Осиротяхме... (ВИДЕО)
Лечков през сълзи за Михайлов: Запомнете го весел и саркастичен (ВИДЕО)

Лечков през сълзи за Михайлов: Запомнете го весел и саркастичен (ВИДЕО)
Малена Замфирова първо пред bTV: През юни трябва да се кача на мотор! (ВИДЕО)

Малена Замфирова първо пред bTV: През юни трябва да се кача на мотор! (ВИДЕО)
Обрат след бойкота: ЦСКА пусна свои играчи в националния отбор (ВИДЕО)

Обрат след бойкота: ЦСКА пусна свои играчи в националния отбор (ВИДЕО)

Последни новини

Димитър Каров: Отиде си капитанът, който беше великан! (ВИДЕО)

Димитър Каров: Отиде си капитанът, който беше великан! (ВИДЕО)
Емил Спасов през сълзи за Михайлов: Един чудесен човек, страхотен вратар (ВИДЕО)

Емил Спасов през сълзи за Михайлов: Един чудесен човек, страхотен вратар (ВИДЕО)
Министърът на спорта: Осиротяхме... (ВИДЕО)

Министърът на спорта: Осиротяхме... (ВИДЕО)
Тодор Батков: Михайлов беше голям футболист и добър ръководител (ВИДЕО)

Тодор Батков: Михайлов беше голям футболист и добър ръководител (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV