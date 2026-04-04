Най-тъжното "Благодаря!" на Мария Петрова (ВИДЕО)

Да загубиш най-обичания си човек, да останеш без другар, да го изпратиш в последния му път и въпреки това да намериш сили да застанеш пред стотици хора и да благодариш!

В най-тъжния ден, когато и небето плачеше за Борислав Михайлов, той пое по последния си земен път. Изпратиха го хора, за които бе съотборник, шеф, добър приятел, идол. Всички те изказаха своите съболезнования на семейството му - съпругата му трикратната световна шампионка в художествената гимнастика Мария Петрова, синът му Николай, дъщерите му Бисера и Елинор.

Капитанът на онзи тим, който донесе най-голямата радост в българския футбол, завършвайки на четвърто място на световното първенство през 1994 г., си отиде от този свят в началото на седмицата, след като месеци се бори с последиците от тежък инсулт.

"Благодаря!"

След като стотиците опечалени си взеха последно "Сбогом", Мария Петрова излезе от храм "Света София", поклони се и каза най-тъжното "Благодаря!".

Тихо, без претенции, без търсене на сензация - през сълзи, с тъга, с финес.

Реакцията беше очаквана - бурни аплодисменти и за Борислав, който донесе толкова радост на България, и за Мария, която в този момент намери сили да се обърне към хората.

Семейството

Николай Михайлов и съпругата му Николета Лозанова, както и Бисера и съпругът ѝ и бивш капитан на Левски Живко Миланов, бяха сред първите, които пристигнаха на поклонението.

След това към тях се присъединиха Мария Петрова и Елинор - дъщеря им с Борислав Михайлов, която от години живее в чужбина.

Още на влизане бившата гимнастичка и в момента вицепрезидент на федерацията по художествена гимнастика благодари за присъствието на всички, които чакаха да си вземат последно "Сбогом" с вратаря.

Сред тях бяха и съотборниците му от тима от САЩ 94 - Христо Стоичков, Красимир Балъков, Йордан Лечков, Наско Сираков, Златко Янков, Даниел Боримиров, Емил Костадинов.