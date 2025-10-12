bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Направиха ни за смях, а после ни се извиниха (ВИДЕО)

Монтела оправда радостта на турците

Селекционерът на Турция Винченцо Монтела се извини на българските фенове след гръмката победа с 6:1 на "Васил Левски".

Турският национален отбор постигна първа победа като гост на България и ни нанесе едно от най-срамните поражения. 

Прекалена, но заслужена радост

Италианският наставник сподели, че радостта на неговите футболисти след шестия гол е била прекалена, но за тях е било важно да изравнят головата си разлика с Грузия.

"Преди началото на второто полувреме направихме някои корекции в съблекалнята. След това бързо отбелязахме головете. След гола за 6:1 се зарадвахме малко прекалено. Искам да кажа на българските фенове "Извинете ни". За нас беше много важно да отбележим шест гола. Благодарение на този мач изравнихме головата разлика с Грузия", каза Самолетчето на пресконференцията си след мача.

Турция стигна до разгромната си победа с пет попадения през второто полувреме.

Снимка: Lap.bg

Отборът на Монтела заема второ място в групата с шест точки и голова разлика 9:9. Грузия е на трета позиция с три и голова разлика 5:5. 

Гонзо: С тези футболисти България няма никакъв шанс да се гордее с футбола си!

След три мача от началото на квалификациите за Мондиал 2026, отборът ни е с 3 загуби, и само един отбелязан гол при 12 инкасирани.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Тагове:

България футбол турция квалификации загуба винченцо монтела Български национален отбор

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Карлос Насар на родна земя: Мога да вдигна целия свят! (ВИДЕО)

Карлос Насар на родна земя: Мога да вдигна целия свят! (ВИДЕО)
Шеф в БФС: Нашите момчета просто не са готови (ВИДЕО)

Шеф в БФС: Нашите момчета просто не са готови (ВИДЕО)
Александър Димитров: Автоголът ни съсипа

Александър Димитров: Автоголът ни съсипа
Симеон Николов вече е в Сибир

Симеон Николов вече е в Сибир

Последни новини

Гонзо: С тези футболисти България няма никакъв шанс да се гордее с футбола си!

Гонзо: С тези футболисти България няма никакъв шанс да се гордее с футбола си!
Гонзо в два през нощта: Нормално, елементарни грешки! (ВИДЕО)

Гонзо в два през нощта: Нормално, елементарни грешки! (ВИДЕО)
Шеф в БФС: Нашите момчета просто не са готови (ВИДЕО)

Шеф в БФС: Нашите момчета просто не са готови (ВИДЕО)
Александър Димитров: Автоголът ни съсипа

Александър Димитров: Автоголът ни съсипа
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV