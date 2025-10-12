Направиха ни за смях, а после ни се извиниха (ВИДЕО)

Селекционерът на Турция Винченцо Монтела се извини на българските фенове след гръмката победа с 6:1 на "Васил Левски".

Турският национален отбор постигна първа победа като гост на България и ни нанесе едно от най-срамните поражения.

Прекалена, но заслужена радост

Италианският наставник сподели, че радостта на неговите футболисти след шестия гол е била прекалена, но за тях е било важно да изравнят головата си разлика с Грузия.

"Преди началото на второто полувреме направихме някои корекции в съблекалнята. След това бързо отбелязахме головете. След гола за 6:1 се зарадвахме малко прекалено. Искам да кажа на българските фенове "Извинете ни". За нас беше много важно да отбележим шест гола. Благодарение на този мач изравнихме головата разлика с Грузия", каза Самолетчето на пресконференцията си след мача.

Турция стигна до разгромната си победа с пет попадения през второто полувреме.

Отборът на Монтела заема второ място в групата с шест точки и голова разлика 9:9. Грузия е на трета позиция с три и голова разлика 5:5.

След три мача от началото на квалификациите за Мондиал 2026, отборът ни е с 3 загуби, и само един отбелязан гол при 12 инкасирани.

