Даниел Наумов с комоцио след удара с бутилка

Дербито между Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив бе прекратено

Даниел Наумов с комоцио след удара с бутилка
Господин Крушарски ни каза, че щял да направи така, че Ботев да е в Б група. Явно той командва футбола в България. Искахме мачът да се доиграе. Ние, собствениците, и футболът страдат най-много. Това обяви финансовият благодетел на "канарчетата" Илиян Филипов след прекратеното градско дерби с Локомотив.

Малко преди края на първото полувреме фен на "смърфовете" от трибуна Бесика“ уцели вратаря Даниел Наумов с бутилка в главата.

След удара с бутилка: Прекратиха мача между Локо и Ботев!

Даниел Наумов с комоцио

"Празникът на Пловдив се развали. Не сме доктори. Дани Наумов е бил определено време в комоцио, казаха двама доктори. Категорично казаха, че не може да продължи мача. Моето желание е първо да гледам здравето на футболист", продължи бизнесменът.

"Ние сме с третия вратар като резерва, това мач ли е? Феърплей ли е? Може би 1000 пъти да хвърлят такава бутилка, няма да го уцелят Дани Наумов, но малшанс. Ще извършите ли смяна при такова положение? Нормално ли е това положение? Това означава да легна", каза още той.

"При комоцио няма как да продължи, не се знае какво ще стане след половин час-един час. С делегата на срещата сме говорили. Момчетата от Локомотив искат да продължат мача, не е имало обиди. Не е окей това. Лошо стечение на обстоятелствата. Ясно се вижда как бутилка литър и половина го удря в скулата", завърши Илиян Филипов.

Какво ще бъде наказанието?

Според правилника на Дисциплинарната комисия, при хвърлен предмет, който пада на терена след удар по длъжностно лице или играч - глобата за отбора е 4000 лв. и един мач без фенове. Това е само една от точките от въпросния правилник.

