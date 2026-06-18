БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Обратно у дома: ЦСКА показа новия екип (ВИДЕО) Той съдържа и координатите на центъра на "Българска армия"

ЦСКА показа новия екип за предстоящия сезон. Точно в 19:48 минути клубът публикува видео и уточни, че дизайнът е посветен изцяло на предстоящото завръщане на "Българска армия".

Върху предната част са изписани имената на всички официално регистрирани фенклубове на ЦСКА. В задната част на яката са вплетени точните географски координати на центъра на терена на новата "Армия".

Под номерата на футболистите е изобразен и силуетът на новия стадион, а златистият кант на ръкава е вдъхновен от купите и златните ламели по фасадата на "Българска армия".

Ето какво пишат от ЦСКА:

Един клуб. Един дом. Едно семейство.

И един екип, който носи всичко това върху себе си!

Официалният екип на ЦСКА за сезон 2026/2027 е посветен на завръщането в нашия дом - стадион „Българска армия“! Изцяло в червено, новият екип въплъщава цвета, който повече от седем десетилетия е символ на армейския дух, гордост и принадлежност.

На предната част на екипа са изписани имената на всички официално регистрирани фенклубове на ЦСКА от всички точки на България и по света. Имена, обединени от една голяма любов! Защото ЦСКА никога не е бил само отбор! ЦСКА е общност, която е заедно във всеки един момент, независимо от разстоянието.

В долния ляв ъгъл на предната част на фланелката е изписано и името ЦСКА на глаголица - символичен детайл, който отдава почит към българските корени, традиции и идентичност.