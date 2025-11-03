bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Оперираха успешно Христо Стоичков (СНИМКИ)

Интервенцията е извършена в клиника в Барселона

Оперираха успешно Христо Стоичков (СНИМКИ)
Ладислав Цветков

Футболната легенда Христо Стоичков е претърпял операция на рамото. Интервенцията е извършена от светилото в ортопедичната спортна медицина д-р Рамон Кугат в клиниката му в Барселона.

Новината съобщи носителят на "Златната топка" за 1994 г. Камата сподели в социалните мрежи снимки с лекарския екип и изказа благодарности.

Най-добрите при най-добрите

"Искам да изкажа искрената си благодарност към д-р Рамон Кугат и д-р Ескудеро – специалистите, на които доверяват здравето си мнозина световноизвестни спортисти"

"Благодаря за изключителния професионализъм, грижата и вниманието при операцията на рамото ми. Благодаря и на целия екип за топлото отношение – истински шампиони в това, което правят", написа героят от САЩ '94.

Д-р Кугат е сред водещите спортни лекари в света. В клиниката му са оперирани футболни звезди като Шави Ернандес, Андрес Иниеста, Карлес Пуйол, Давид Силва, Кевин Де Бройне и Хосеп Гуардиола.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

барселона Христо Стоичков операция клиника златната топка успешна благодарности рамо камата сащ 1994 рамон кугат

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Официално: Григор извън топ 40, Яник Синер се върна на върха

Официално: Григор извън топ 40, Яник Синер се върна на върха
Медиите в Сърбия посочиха фаворита за треньор на Лудогорец

Медиите в Сърбия посочиха фаворита за треньор на Лудогорец
Над 17 000 билета за дербито вече са продадени

Над 17 000 билета за дербито вече са продадени
Започна със спортна шега и завърши като легенда (ВИДЕО)

Започна със спортна шега и завърши като легенда (ВИДЕО)
Венци Стефанов за прекратения мач: Ще се лее кръв и урина (ВИДЕО)

Венци Стефанов за прекратения мач: Ще се лее кръв и урина (ВИДЕО)

Последни новини

21 години от шедьовъра, който Бербатов сътвори в Рим (ВИДЕО)

21 години от шедьовъра, който Бербатов сътвори в Рим (ВИДЕО)
Медиите в Сърбия посочиха фаворита за треньор на Лудогорец

Медиите в Сърбия посочиха фаворита за треньор на Лудогорец
Венци Стефанов за прекратения мач: Ще се лее кръв и урина (ВИДЕО)

Венци Стефанов за прекратения мач: Ще се лее кръв и урина (ВИДЕО)

Спортен нюзрум, еп. 87:

Спортен нюзрум, еп. 87: "Как не ви е срам?!" (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV