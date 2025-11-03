Оперираха успешно Христо Стоичков (СНИМКИ)

Футболната легенда Христо Стоичков е претърпял операция на рамото. Интервенцията е извършена от светилото в ортопедичната спортна медицина д-р Рамон Кугат в клиниката му в Барселона.

Новината съобщи носителят на "Златната топка" за 1994 г. Камата сподели в социалните мрежи снимки с лекарския екип и изказа благодарности.

Най-добрите при най-добрите

"Искам да изкажа искрената си благодарност към д-р Рамон Кугат и д-р Ескудеро – специалистите, на които доверяват здравето си мнозина световноизвестни спортисти"

"Благодаря за изключителния професионализъм, грижата и вниманието при операцията на рамото ми. Благодаря и на целия екип за топлото отношение – истински шампиони в това, което правят", написа героят от САЩ '94.

Д-р Кугат е сред водещите спортни лекари в света. В клиниката му са оперирани футболни звезди като Шави Ернандес, Андрес Иниеста, Карлес Пуйол, Давид Силва, Кевин Де Бройне и Хосеп Гуардиола.

