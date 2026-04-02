на живо
на живо
Първата съпруга на Боби Михайлов му посвети емоционални думи

Петя Костова е майка на двете му големи деца - Николай и Бисера

Първата съпруга на Боби Михайлов му посвети емоционални думи

Първата съпруга на Борислав Михайлов - Петя Костова, му посвети емоционални думи в социалната мрежа Instagram. Тя бе кратка: "Скърбя! Беше прекрасен човек".

Костова живее в САЩ от години, но поддържа добри отношения със семейството на бившата си половинка. Тя се премества отвъд Океана, когато синът им Николай е на 5 години. Майка е и на голямата дъщеря на героя от САЩ'94 - Бисера.

С посланието си Костова се присъедини към лавината от съболезнования. Поклонението пред легендарния вратар ще бъде на 4 април (събота) от 13:30 ч. в храм "Света София".

Сбогом, Капитане!

Легендата на българския футбол Борислав Михайлов почина във вторник сутрин. Големият вратар на България беше в тежко състояние от края на миналата година след прекаран инсулт.

Дългогодишният президент на БФС не успя да се възстанови въпреки положените грижи от семейството му и медицинския персонал. Той напусна този свят едва на 63 години, които навърши преди по-малко от 50 дни.

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Сбогом, капитане! (ВИДЕО)

Михайлов е сред най-значимите фигури в българския футбол със 102 мача за националния отбор. С основен принос за успехите на златното поколение, спечелило бронзовите медали от световното първенство в САЩ през 1994 г.

Трикратен шампион и трикратен носител на Купата на България с Левски. Футболист на годината за 1986-а.

След осем сезона за Левски преминава в португалския Беленензеш и френския Мюлуз. В средата на 90-те години на миналия век се завръща в България с екипа на Ботев Пловдив. Следват престои в английския Рединг и Славия. Завършва кариерата си в швейцарския Цюрих.

От 2000 г. е член на Изпълнителния комитет на БФС. По-късно става и първи вицепрезидент. През 2005 г. е избран за президент на Централата и остава на поста до 2023 г.

 
ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Сбогом, капитане! (ВИДЕО)

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Сбогом, капитане! (ВИДЕО)
Протест и ултиматум! Отново поискаха оставката на шефа на кикбокса (ВИДЕО)

Протест и ултиматум! Отново поискаха оставката на шефа на кикбокса (ВИДЕО)
Пуснаха кадри с ареста на Тайгър Уудс след катастрофата (ВИДЕО)

Пуснаха кадри с ареста на Тайгър Уудс след катастрофата (ВИДЕО)
Меси, Роналдо, Мбапе и Винисиус: Кой ги събра на една маса? (ВИДЕО)

Меси, Роналдо, Мбапе и Винисиус: Кой ги събра на една маса? (ВИДЕО)

"Извинете, имам тренировка": Шампионите отново в националния отбор по борба! (ВИДЕО)

Дъщерята на Михаел Шумахер разкри какво ѝ дава сили

Дъщерята на Михаел Шумахер разкри какво ѝ дава сили

"Франция, здравей" или какъв бе светът при последния мондиал на България?
Пуснаха кадри с ареста на Тайгър Уудс след катастрофата (ВИДЕО)

Пуснаха кадри с ареста на Тайгър Уудс след катастрофата (ВИДЕО)
Протест и ултиматум! Отново поискаха оставката на шефа на кикбокса (ВИДЕО)

Протест и ултиматум! Отново поискаха оставката на шефа на кикбокса (ВИДЕО)
