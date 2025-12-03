bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Пет победи по-късно Славия вече не е аутсайдер (ВИДЕО)

Успехите на Славия през последните два месеца и половина променят изцяло психологическия фон преди най-старото столично дерби. Това призна Хулио Веласкес, но зад думите му прозира и нещо друго – в лагера на „сините“ са наясно, че срещат съперник, който вече не играе „за оцеляване“, а за позиции и престиж.

Снимка: Lap.bg

Левски гостува на стадион „Александър Шаламанов“ този четвъртък, 4 декември, в най-старото столично дерби. Славия е в подем – серия от пет поредни победи, игра с нова увереност и дисциплина, плюс две възстановени фигури в състава, които според неофициални информации ще бъдат използвани по-различно в сравнение с последните мачове.

Няма страх

Същевременно в „Герена“ осъзнават, че ще се наложи тактическа адаптация – не заради страх, а заради уважение към начина, по който „белите“ в момента печелят мачове. Веласкес подчерта, че анализът е ключов, а натовареният календар изисква ротации, които може да изненадат.

 

Спортен нюзрум, еп. 94: Хулио Веласкес преписва от Реал Мадрид!

 

„Това е мач, който няма да се спечели с единствено добър стартов състав, а от целия наличен ресурс“, сподели треньорът, което може да се приеме като ясен сигнал — Левски влиза в дербито с план А, но и с готовност за план B и C.

Фабиен и Кирилов са напълно възстановени

Още една новина дава повод за оптимизъм: Карл Фабиен и Радослав Кирилов са напълно възстановени. Решението дали ще бъдат в групата ще се вземе в последния момент, но самият факт, че тренират на пълни обороти, е индикатор за по-голяма дълбочина и опции в състава.

Снимка: Lap.bg

Левски сгази Септември и ще зимува на върха

 

Тагове:

левски славия дерби победа анализ класиране ключ сравнение хулио веласкес план А

