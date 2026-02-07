bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Пожар на "Георги Аспарухов"! Спряха тока!

Левски трябва да играе в Ботев Враца по-късно днес

Пожар на "Георги Аспарухов"! Спряха тока!
Lap.bg

Пожар е избухнал на стадион "Георги Аспарухов" преди мача на Левски срещу Ботев Враца днес, 7 февруари. 

За това съобщиха от клуба в социалните си мрежи. 

На цялото съоръжението продължава да няма ток. 

Съобщението

"Левскари,

Поради възникнал пожар в комуникационна шахта на стадион “Георги Аспарухов” късно снощи, към момента е спряно подаването на ток в района на целия спортен обект.

От полунощ работни групи се занимават с отстраняване на щетите, а дотогава няма да работят, както билетната каса, така и официалният магазин в Сектор "А".

Извиняваме се за неудобството!", пишат от Левски. 

Мачът

Срещата с Ботев Враца трябва да започне в 17:30 ч. 

Тя открива пролетния дял от шампионата за "сините". Те вече изиграха един мач - за Суперкупата на България срещу Лудогорец, като загубиха с 0:1.

Снимка: Lap.bg

 

Все още не е ясно дали ситуацията ще попречи на мача. 

Левски е лидер в първенството с 44 точки. ЦСКА 1948 има 40 и мач повече. 

Тагове:

пожар левски ток ботев враца герена георги аспарухов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Най-красивите в Милано/Кортина: Кои са секс символите на Игрите?

Най-красивите в Милано/Кортина: Кои са секс символите на Игрите?

Скандал в Рейнджърс: Физиотерапевт наемал стаи, футболистите правили секс

Скандал в Рейнджърс: Физиотерапевт наемал стаи, футболистите правили секс

В търсене на италианския шоколадов мъфин: Десертите в Милано/Кортина

В търсене на италианския шоколадов мъфин: Десертите в Милано/Кортина
България в центъра на олимпийската магия в Италия (СНИМКИ + ФАКТФАЙЛ)

България в центъра на олимпийската магия в Италия (СНИМКИ + ФАКТФАЙЛ)

Последни новини

Линдзи Вон: 13 контузии по-късно – отказване няма! (ВИДЕО)

Линдзи Вон: 13 контузии по-късно – отказване няма! (ВИДЕО)
Скандал в Рейнджърс: Физиотерапевт наемал стаи, футболистите правили секс

Скандал в Рейнджърс: Физиотерапевт наемал стаи, футболистите правили секс

В търсене на италианския шоколадов мъфин: Десертите в Милано/Кортина

В търсене на италианския шоколадов мъфин: Десертите в Милано/Кортина
Най-красивите в Милано/Кортина: Кои са секс символите на Игрите?

Най-красивите в Милано/Кортина: Кои са секс символите на Игрите?

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV