Пожар на "Георги Аспарухов"! Спряха тока!

Пожар е избухнал на стадион "Георги Аспарухов" преди мача на Левски срещу Ботев Враца днес, 7 февруари.

За това съобщиха от клуба в социалните си мрежи.

На цялото съоръжението продължава да няма ток.

Съобщението

"Левскари,

Поради възникнал пожар в комуникационна шахта на стадион “Георги Аспарухов” късно снощи, към момента е спряно подаването на ток в района на целия спортен обект.

От полунощ работни групи се занимават с отстраняване на щетите, а дотогава няма да работят, както билетната каса, така и официалният магазин в Сектор "А".

Извиняваме се за неудобството!", пишат от Левски.

Мачът

Срещата с Ботев Враца трябва да започне в 17:30 ч.

Тя открива пролетния дял от шампионата за "сините". Те вече изиграха един мач - за Суперкупата на България срещу Лудогорец, като загубиха с 0:1.

Снимка: Lap.bg

Все още не е ясно дали ситуацията ще попречи на мача.

Левски е лидер в първенството с 44 точки. ЦСКА 1948 има 40 и мач повече.