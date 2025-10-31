bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Пускат в продажба повече билети за Левски - ЦСКА

Само около 6500 места ще бъдат блокирани като буферни зони

Пускат в продажба повече билети за Левски - ЦСКА

Левски и ЦСКА пускат в продажба билетите за дербито. Двата клуба започват предварителната продажба в 14 часа днес, като се очаква голям интерес към двубоя, който е на 8 ноември.

Повече билети

Футболният сблъсък може да се окаже един от най-посетените в последно време, след като стана ясно, че само около 6500 места ще бъдат блокирани като буферни зони. За сравнение, в предишните мачове между тези отбори, буферните зони бяха по-големи.

Привържениците на символичния домакин Левски ще заемат местата си в секторите А и Б, а тези на ЦСКА - във В и Г.

Снимка: Lap.bg

Мач по обяд

Както и предишните дербита между Левски и ЦСКА, и това ще се играе в светлата част на денонощието. Мачът трябва да започне в 15:00 ч.

Очаква се центърът на София отново да бъде блокиран от шествия на двете агитки, като това ще затрудни  допълнително придвижването. 

В деня на мача метролиния 3, която се простира от "Горна баня" до "Хаджи Димитър" няма да работи. Най-близката станция до националния стадион по тази линия е на площад "Орлов мост". 

Снимка: Lap.bg

След пускането в експлоатация на новите 3 станции, именно тази линия ще бъде най-удобна за достигане до стадион "Георги Аспарухов". 

Наредиха Хулио Веласкес сред най-успешните испански треньори

В деня на дербито ще могат да се ползват и съществуващите линии на тролеите - 1, 2, 3. 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

футбол билети левски цска фенове дерби продажда затворени сектори

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Наредиха Хулио Веласкес сред най-успешните испански треньори

Наредиха Хулио Веласкес сред най-успешните испански треньори
Цветомир Найденов си пожела Левски: Трябва да проверим дали са напреднали

Цветомир Найденов си пожела Левски: Трябва да проверим дали са напреднали
Баскетболен талант ще бъде извън игра по ужасна причина

Баскетболен талант ще бъде извън игра по ужасна причина
ЦСКА: Мечтата е все по-близо! (ВИДЕО)

ЦСКА: Мечтата е все по-близо! (ВИДЕО)
Колежка към Иван Иванов: Честит рожден ден, любов! (СНИМКА)

Колежка към Иван Иванов: Честит рожден ден, любов! (СНИМКА)

Последни новини

Цветомир Найденов си пожела Левски: Трябва да проверим дали са напреднали

Цветомир Найденов си пожела Левски: Трябва да проверим дали са напреднали
Наредиха Хулио Веласкес сред най-успешните испански треньори

Наредиха Хулио Веласкес сред най-успешните испански треньори
Колежка към Иван Иванов: Честит рожден ден, любов! (СНИМКА)

Колежка към Иван Иванов: Честит рожден ден, любов! (СНИМКА)
Баскетболен талант ще бъде извън игра по ужасна причина

Баскетболен талант ще бъде извън игра по ужасна причина
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV