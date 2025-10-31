Пускат в продажба повече билети за Левски - ЦСКА

Левски и ЦСКА пускат в продажба билетите за дербито. Двата клуба започват предварителната продажба в 14 часа днес, като се очаква голям интерес към двубоя, който е на 8 ноември.

Повече билети

Футболният сблъсък може да се окаже един от най-посетените в последно време, след като стана ясно, че само около 6500 места ще бъдат блокирани като буферни зони. За сравнение, в предишните мачове между тези отбори, буферните зони бяха по-големи.

Привържениците на символичния домакин Левски ще заемат местата си в секторите А и Б, а тези на ЦСКА - във В и Г.

Снимка: Lap.bg

Мач по обяд

Както и предишните дербита между Левски и ЦСКА, и това ще се играе в светлата част на денонощието. Мачът трябва да започне в 15:00 ч.

Очаква се центърът на София отново да бъде блокиран от шествия на двете агитки, като това ще затрудни допълнително придвижването.

В деня на мача метролиния 3, която се простира от "Горна баня" до "Хаджи Димитър" няма да работи. Най-близката станция до националния стадион по тази линия е на площад "Орлов мост".

Снимка: Lap.bg

След пускането в експлоатация на новите 3 станции, именно тази линия ще бъде най-удобна за достигане до стадион "Георги Аспарухов".

В деня на дербито ще могат да се ползват и съществуващите линии на тролеите - 1, 2, 3.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK