Съдията, който работеше и в затвора, приключи кариерата си

Валентин Железов завърши кариерата си с мач от областната на Бургас

Едно приключение за един от най-разпознаваемите съдии у нас приключи. Валентин Железов спира със съдийската професия.

Вчера, 23 май, той бе главен рефер на двубоя Карнобат-Българово от областната група на Бургас, завършил с победа на гостите с 2:1.

Именно Карнобат е градът, в който живее Железов и неслучайно точно там той наду свирката за последен път. 

Опитен

На 45 години той завършва кариера, в която има безброй мачове в България. Може да се похвали с това, че е едва вторият бургазлия, който има наряд за Левски - ЦСКА. Случва се на 6 март 2022, а снежното дерби завършва 0:0 . 

Този сезон Железов има 15 мача като главен арбитър в Първа и Втора лига и има голям брой като ВАР съдия. Във визитката си има над 130 двубоя като главен съдия в Първа лига. 

Според статистика, която Transfermarkt поддържа за него от сезон 2013/2014, той има общо 187 мача в професионалния футбол, отсъдил е точно 50 дузпи, показал е 898 жълти картона и 50 червени. Кариерата му като футболист обаче е кратка - само 2 години.

В затвора по работа

По подобие на много други съдии у нас и в чужбина, Валентин Железов има допълнителна работа.

През 2022 г. екип на bTV направи интервю с него в бургаския затвор. Там заедно със своя верен асистент и приятел в живота - Станимир Илков -  работят като надзиратели вече над 13 години . Обстановката е коренно различна от футболния терен, но все така напрегната. 

Преди известно време Железов преценява, че е време да се оттегли от бургаския затвор и се връща в Карнобат, където помага в едно от училищата в града като учител по физическо възпитание.

Със сигурност подрастващите, които имат желание да работят като съдия, ще има какво да научат от него. 

