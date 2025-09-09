Сашо Димитров: Да сменя Илиан? Изключих си телефона

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Един от спряганите за нов национален селекционер - Александър Димитров, не гори от ентусиазъм да поеме горещия картоф от напусналия Илиан Илиев. Това стана ясно, след като възпитаниците му до 21 години завършиха 1:1 срещу Азербайджан в квалификация за ЕВро 2027.

"Няма как да бъда търсен, след като от вчера съм си изключил телефона. Единствената ми концентрация беше върху мача с Азербайджан, а сега като се приберем, започваме да се подготвяме за мачовете с Португалия и Чехия", гласеше лаконичният коментар на Димитров.

До раздялата с Илиев се стигна след ужасния старт в световните квалификации - загуби с по 0:3 от Испания и Грузия. Новият селекционер ще има не по-лека задача през октомври - домакинство на Турция и гостуване на испанците.

В списъка със спрягани имена попаднаха още Димитър Димитров-Херо, Стойчо Младенов, Любослав Пенев, Александър Тунчев и Станимир Стоилов. Решението трябва да бъде взето в кратки срокове.

