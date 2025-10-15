bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
"Марка": Някога България бе в елита, сега трудно ще победи дори Фарьорските острови

Само вратарят Вуцов бе на високо ниво, категорични са в Испания

"Марка": Някога България бе в елита, сега трудно ще победи дори Фарьорските острови
Някога, през 90-те години, водени от техния "консул" Стоичков, те бяха в елита на световния футбол. Сега са отбор, който би имал сериозни проблеми да победи Фарьорските острови и други подобни съперници.

Това гласи част от коментара на испанския "Марка" по адрес на играта на националния ни тим срещу "Ла Фурия". Играчите на Луис де ла Фуенте спечелиха с 4:0, а ние по нищо не показахме, че имаме отговор на тяхната игра.

Домакините обаче така и не настъпиха педала, а заслуга за резултата имат още гредата и вратарят Светослав Вуцов.

Благодарим за жеста: Учтива Испания ни вкара само 4

"За българите не си струва да кажем почти нищо, нямаше новина в играта им. Като изключим вратаря Вуцов, който бе на високо ниво, останалите не показаха почти нищо. Българите доближиха вратата ни два пъти за целия мач, но и двете ситуации бяха провалени от Десподов заради неумение в завършващата фаза", пише още в материала на изданието.

Два кръга преди края на квалификациите националният ни отбор остава без точки и голова разлика 1:15, докато турците са втори с девет, а Испания води в групата с 12 и уверено гледа към финалите.

България футбол Испания коментар световни квалификации мондиал 2026

