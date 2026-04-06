Шокиралият Левски стана световна сензация (ВИДЕО)

Достоен ли е голът на Ивайло Михайлов за “Пушкаш“?

Попарилият Левски в последните секунди се превърна в световна сензация. Кадри от гола на Ивайло Михайлов за 2:2 в Добруджа обиколиха социалните мрежи.

Видеото беше споделено дори от платформата Concept Scouting, събираща данни за играчи от над 80 първенства.

От специализирания профил Balkan Futbolu определиха изпълнението на Михайлов като "великолепно".

В Русия смятат, че попадението е претендент за годишната награда "Пушкаш".

"Не бяхме виждали зрелищен гол по терените от известно време. Време е да поправим това. За щастие, имаме България. Левски, лидерът в местната лига, почти грабна победата в гостуването си срещу Добруджа. Но домакините спасиха точката с гол-шедьовър, достоен за наградата "Пушкаш", пишат от sports.ru.

До шедьовър се стигна, след като капитанът Венцислав Керчев центрира, Айкут Рамадан отклони, а Михайлов отбеляза майсторски.

Така Левски води в Първа лига, но вече със 7 точки пред шампиона Лудогорец, който победи класически ЦСКА 1948 у дома в своя двубой от 28-ия кръг.

 
Най - важното

Весела Лечева: Подалите жалби казват, че оттеглянето не зависи от тях (ВИДЕО)

Весела Лечева: Подалите жалби казват, че оттеглянето не зависи от тях (ВИДЕО)
Карлсен без милост! Издаде съперничка, която поиска селфи! (ВИДЕО)

Карлсен без милост! Издаде съперничка, която поиска селфи! (ВИДЕО)
Гришо, внимавай! Ейса е богиня с пистолета! (ВИДЕО)

Гришо, внимавай! Ейса е богиня с пистолета! (ВИДЕО)
Балкански котки останаха без стадион. Кой е виновен? (ВИДЕО)

Балкански котки останаха без стадион. Кой е виновен? (ВИДЕО)
Откриха го: 14-годишният

Откриха го: 14-годишният "крадец" ли класира Босна и Херцеговина на световно?

Последни новини

Весела Лечева: Подалите жалби казват, че оттеглянето не зависи от тях (ВИДЕО)

Весела Лечева: Подалите жалби казват, че оттеглянето не зависи от тях (ВИДЕО)
Гришо, внимавай! Ейса е богиня с пистолета! (ВИДЕО)

Гришо, внимавай! Ейса е богиня с пистолета! (ВИДЕО)
Карлсен без милост! Издаде съперничка, която поиска селфи! (ВИДЕО)

Карлсен без милост! Издаде съперничка, която поиска селфи! (ВИДЕО)
Спортен нюзрум, еп. 124: Каквото посееш, това ще пожънеш!

Спортен нюзрум, еп. 124: Каквото посееш, това ще пожънеш!

