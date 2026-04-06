Шокиралият Левски стана световна сензация (ВИДЕО)

Попарилият Левски в последните секунди се превърна в световна сензация. Кадри от гола на Ивайло Михайлов за 2:2 в Добруджа обиколиха социалните мрежи.

Видеото беше споделено дори от платформата Concept Scouting, събираща данни за играчи от над 80 първенства.

От специализирания профил Balkan Futbolu определиха изпълнението на Михайлов като "великолепно".

Crazy scenes in Bulgaria this afternoon!



League leaders Levski Sofia thought they’d snatched 3 points in the 96th minute, only for 12th-placed Dobrudzha to equalise with this Puskas contender from Ivaylo Mihaylov in the 99th minute!pic.twitter.com/8sb10JmDvH — Concept Scouting (@ConceptScouting)April 5, 2026

В Русия смятат, че попадението е претендент за годишната награда "Пушкаш".

"Не бяхме виждали зрелищен гол по терените от известно време. Време е да поправим това. За щастие, имаме България. Левски, лидерът в местната лига, почти грабна победата в гостуването си срещу Добруджа. Но домакините спасиха точката с гол-шедьовър, достоен за наградата "Пушкаш", пишат от sports.ru.

До шедьовър се стигна, след като капитанът Венцислав Керчев центрира, Айкут Рамадан отклони, а Михайлов отбеляза майсторски.

Така Левски води в Първа лига, но вече със 7 точки пред шампиона Лудогорец, който победи класически ЦСКА 1948 у дома в своя двубой от 28-ия кръг.