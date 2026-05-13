Ще има ли спасение за Берое? Кмет и БФС търсят решение

Кметът на Стара Загора - Живко Тодоров, информира феновете на Берое за проведена среща с президента на БФС - Георги Иванов.

Причината е фактът, че Берое не получи професионален лиценз и към днешната дата бъдещето на клуба е неясно и то навръх 40-годишнината от единствената титла на клуба.

Част от ветераните на клуба са били запознати с всички финансови задължения на Берое, които трябва да бъдат изчистени за получаването на лиценз.

След получената информация ще бъдат инициирани разговори с феновете и местния бизнес, за да се търси начин, с който да се помогне на Берое.

Няма яснота обаче дали този план включва Ернан Банато, който към момента е собственик на клуба, а не общината.

Снимка: Lap.bg

"Току-що приключихме срещата с Президента на БФС- Георги Иванов, която беше изключително конструктивна. Присъстваха и Теньо Минчев, Ивко Ганчев и Димитър Петров от ветераните. Запознахме се с финансовите задължения, които Берое има да изчисти, за да отговаря на всички условия. Водят се вече разговори с привърженици на отбора от бизнеса, които ще помогнат това да се случи. Благодаря им!", написа градоначалникът.