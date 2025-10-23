bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Ще се откаже ли Кирил Десподов от националния отбор? (ВИДЕО)

Какво става в Левски и ще играе ли Лудогорец срещу Йънг Бойс тази вечер?

В седмицата на европейските клубни турнири, българските драми би трябвало да останат на заден план. Но не и за "Спортен нюзрум".

В новия епизод Петър Бакърджиев и Иво Бързаков продължиха да разнищваме темата за драмата в националния отбор и Светослав Вуцов.

Както стана ясно, диалогът между Българския футболен съюз и вратаря на Левски Светослав Вуцов е конструктивен. Толкова конструктивен, че решение няма! И двете страни все още не свалят картите на масата, така че ще има "втора партия" в близките дни, след която от БФС се надяват вратарят да преосмисли временното си отказване заради конфликта със селекционера Александър Димитров и щаба му.

Ще се откаже ли капитанът Кирил Десподов от първия ни отбор? И още, и още...

Връщаме назад във времето при управлението на Борислав Михайлов, за да отбележим специалния гост на Шампионската лига тази седмица. Да, става дума за Преслава!

Иначе денят ни стартира доста "синьо" с изказвания на "Левски на Левскарите", на Наско Сираков, а и на... красивата Ели (и половинката ѝ Христо), която ще ни липсва като част от тима. „

Вижте още във видеата.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Спортен нюзрум, еп. 84: Вуцов, реВуцов, върниВуцов

 

Тагове:

скандал бфс преслава левски александър димитров вратар кирил десподов Светослав Вуцов левски на левскарите

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Ужас в Швейцария: Лудогорец може и да не играе! (ВИДЕО)

Ужас в Швейцария: Лудогорец може и да не играе! (ВИДЕО)
Бивш шеф на

Бивш шеф на "Герена": За Спартак може, за Левски - не!
Никой не иска Левски? Истината за акциите

Никой не иска Левски? Истината за акциите
Ще уволни ли Руи Мота треньора на Йънг Бойс? (ВИДЕО)

Ще уволни ли Руи Мота треньора на Йънг Бойс? (ВИДЕО)
Левски се раздели с красивото си лице. Нямало бюджет!

Левски се раздели с красивото си лице. Нямало бюджет!

Последни новини

„Левски на левскарите“ срещу мълчанието на „Герена“

„Левски на левскарите“ срещу мълчанието на „Герена“

От фаворит до аут: Болезнен край за Александър Василев в Китай

От фаворит до аут: Болезнен край за Александър Василев в Китай

Спортен нюзрум, еп. 84: Вуцов, реВуцов, върниВуцов

Спортен нюзрум, еп. 84: Вуцов, реВуцов, върниВуцов
Ужас в Швейцария: Лудогорец може и да не играе! (ВИДЕО)

Ужас в Швейцария: Лудогорец може и да не играе! (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV