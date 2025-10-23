Ще се откаже ли Кирил Десподов от националния отбор? (ВИДЕО)

В седмицата на европейските клубни турнири, българските драми би трябвало да останат на заден план. Но не и за "Спортен нюзрум".

В новия епизод Петър Бакърджиев и Иво Бързаков продължиха да разнищваме темата за драмата в националния отбор и Светослав Вуцов.

Както стана ясно, диалогът между Българския футболен съюз и вратаря на Левски Светослав Вуцов е конструктивен. Толкова конструктивен, че решение няма! И двете страни все още не свалят картите на масата, така че ще има "втора партия" в близките дни, след която от БФС се надяват вратарят да преосмисли временното си отказване заради конфликта със селекционера Александър Димитров и щаба му.

Ще се откаже ли капитанът Кирил Десподов от първия ни отбор? И още, и още...

Връщаме назад във времето при управлението на Борислав Михайлов, за да отбележим специалния гост на Шампионската лига тази седмица. Да, става дума за Преслава!

Иначе денят ни стартира доста "синьо" с изказвания на "Левски на Левскарите", на Наско Сираков, а и на... красивата Ели (и половинката ѝ Христо), която ще ни липсва като част от тима. „

Вижте още във видеата.

