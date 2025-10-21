bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Ще стане ли Левски шампион? Вижте прогнозата на суперкомпютъра

Ще стане ли Левски шампион? Вижте прогнозата на суперкомпютъра
Левски запази преднината си от 3 точки пред ЦСКА 1948 с гръмката победа над Черно море с 3:1 на Тича".

Успоредно с това сините" съумяха да натрупат актив от цели 6 пред Лудогорец, който вече 14 години поред е абониран за титлата. И това не остана незабелязано дори и в чужбина.

Платформата Football Meets Data" увеличи за пореден път шансовете на Хулио Веласкес и компания за златните медали. Нейният суперкомпютър смята, че Левски вече има зад гърба си 44,3% да завърши на първо място и в края на първенството, съобщава “Мач Телеграф“.

Снимка: БГНЕС

Нещо, което не се е случвало от 17 години насам.

Това означава, че сините" са успели да вдигнат с 10,3% доверието в себе си.

Аладин си има джин, Левски си има Мустафа (ВИДЕО)

Предишният подобен бум бе след дербито с Лудогорец, което завърши без победител - 0:0. В момента шампионите са с мач по-малко, но ако сините" не се дънят, то разликата може да бъде стопена само с 3 точки.

Иначе шансовете на Левски за поредното второ място в клубната история се оценяват далеч повече от тези за титла - 45,9%.

Football Meets Data" не смята, че те могат да паднат по-долу. Затова им дава 7% за третата позиция и 1,6% за четвъртата.

Снимка: Lap.bg

Лудогорец си остава фаворит - 52,1%. Възможността орлите" да са втори е 39,3%, а трети - 6,8%.

Спортен нюзрум, еп. 83: Свети Хулио, орелоубиец

Платформата дава шансове за титлата и на още четири тима - ЦСКА 1948, Черно море, Локомотив Пд и ЦСКА. 

