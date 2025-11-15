bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Скандал! Държаха вратар на ЦСКА 12 часа на границата

Истински скандал разтърси футболната общественост, след като стана ясно, че националният отбор на Беларус, в който е и вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов, е бил задържан шокиращите 12 часа на границата между Беларус и Полша.

Футболистите, които пътуваха за квалификацията за Мондиал 2026 срещу Дания, която е тази вечер от 21:45 ч., попаднаха в абсурдна ситуация: заключени в неутралната зона, без възможност да продължат напред и без ясна информация кога ще бъдат освободени.

Пътуването, което по план трябваше да бъде сравнително спокойно автобусен преход до Варшава и след това чартърен полет до Копенхаген се превърна в одисея, продължила почти едно денонощие.

Митническите служби на полската граница предприели пълен и детайлен контрол, който задържал отбора в продължение на половин денонощие. Според източници от федерацията, а и по коментари на футболисти, условията били крайно тежки часове чакане, напрежение, ограничени възможности за движение и пълна неизвестност какво ще се случи.

Даниел Боримиров: Съживяваме мъртъвци! (ВИДЕО)

Беларуската футболна федерация била принудена спешно да пренасрочва чартърния полет, да координира нови часове, да договаря промени с летищните власти и да преработва цялата логистика буквално в движение.

В крайна сметка Лапоухов и компания стигнали до Копенхаген малко преди официалната си тренировка, след почти 24 часа път.

 
