След резила: Промени в състава на България

Лукас Петков и Иван Турицов отпаднаха от състава на България заради контузии. Те ще пропуснат предстоящата световна квалификация с Испания, която е във вторник от 21:45 ч. във Валядолид.

Вместо тях, с отбора ще отпътува младежкият национал Мартин Георгиев, който получи повиквателна от селекционера на България Александър Димитров.

В събота вечер националният ни отбор претърпя една от най-тежките си загуби - 1:6 от Турция. Тимът ни е на последното място в групата след три загуби, само един отбелязан гол и 12 инкасирани.

Снимка: Reuters

Разгромът от Турция е вторият най-тежък в историята на националния тим като домакин. Само Англия е побеждавала с по-голяма разлика в България. Четирите най-лоши поражения за "лъвовете" са дошли в последните шест години!

Ужасният старт на квалификациите нареди селекцията ни редом до футболните джуджета. "Трикольорите" са в компанията на Люксембург, Гибралтар, Молдова, Лихтенщайн и Сан Марино като един от отборите без спечелена точка!

