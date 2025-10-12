bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

След резила: Промени в състава на България

Младежки национал заминава за Испания

Лукас Петков и Иван Турицов отпаднаха от състава на България заради контузии. Те ще пропуснат предстоящата световна квалификация с Испания, която е във вторник от 21:45 ч. във Валядолид.

Вместо тях, с отбора ще отпътува младежкият национал Мартин Георгиев, който получи повиквателна от селекционера на България Александър Димитров.

Катастрофа в София: България 1 - Турция 6

В събота вечер националният ни отбор претърпя една от най-тежките си загуби - 1:6 от Турция. Тимът ни е на последното място в групата след три загуби, само един отбелязан гол и 12 инкасирани.

Снимка: Reuters

Разгромът от Турция е вторият най-тежък в историята на националния тим като домакин. Само Англия е побеждавала с по-голяма разлика в България. Четирите най-лоши поражения за "лъвовете" са дошли в последните шест години!

Ужасният старт на квалификациите нареди селекцията ни редом до футболните джуджета. "Трикольорите" са в компанията на Люксембург, Гибралтар, Молдова, Лихтенщайн и Сан Марино като един от отборите без спечелена точка!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

България футбол национален отбор световни квалификации мартин георгиев Иван Турицов български национален отбор по футбол

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Фотофиниш определи победителя в Софийския маратон (ВИДЕО)

Фотофиниш определи победителя в Софийския маратон (ВИДЕО)
Направиха ни за смях, а после ни се извиниха (ВИДЕО)

Направиха ни за смях, а после ни се извиниха (ВИДЕО)
Сърбия се тресе! Има ли прошка след загубата от Албания?

Сърбия се тресе! Има ли прошка след загубата от Албания?
Враговете си остават врагове, дори когато играят благотворително (ВИДЕО)

Враговете си остават врагове, дори когато играят благотворително (ВИДЕО)

Последни новини

Фотофиниш определи победителя в Софийския маратон (ВИДЕО)

Фотофиниш определи победителя в Софийския маратон (ВИДЕО)
Кошмарът срещу Турция ни циментира сред футболните джуджета (ВИДЕО)

Кошмарът срещу Турция ни циментира сред футболните джуджета (ВИДЕО)
Враговете си остават врагове, дори когато играят благотворително (ВИДЕО)

Враговете си остават врагове, дори когато играят благотворително (ВИДЕО)
Сърбия се тресе! Има ли прошка след загубата от Албания?

Сърбия се тресе! Има ли прошка след загубата от Албания?
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV