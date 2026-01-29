Спортен нюзрум, еп. 105: Покер Фейс: Кой блъфира, кой Хуан прибира (ВИДЕО)

Епизод №105 на Спортен нюзрум започва с футбол - последни новини от Левски, ЦСКА и Изпълкома на Българския футболен съюз. Ще играе ли Хуан Переа на "Герена"?

Отговорът на Христо Крушарски. Ще ви покажем и последни кадри от новостроящия се стадион "Българска Армия".

Ще говорим и за плуване - след години борба срещу допинга, един от най-добрите ни плувци в последните години - Антъни Иванов, шокира с решението си да се включи в Enhanced Games.

Състезание, което ще се проведе от 21 до 24 май в Лас Вегас, участниците могат да използват средства за подобряване на представянето си, без това да е задължително. Преди дни той говори ексклузивно пред колегата Калоян Кюркчиев.

И още много - на btvsport.bg и в YouTube канала на bTV Media Group. Гледайте ни, започваме в 13:00 ч.!

