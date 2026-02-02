Спортен нюзрум, еп. 106: Кой свири, кой гледа – ВАР-ът решава финала! (ВИДЕО)

Суперкупата на България ще бъде основен акцент в новия епизод на Спортен нюзрум. Левски срещу Лудогорец или Хулио Веласкес срещу Пер-Матиас Хьогмо. Испанска буря или норвежки студ ще сковат националния стадион „Васил Левски“ в утрешния ден?

Какъв алтернативен вариант ще предложи екипа ни, за да бъде потушено напрежението към съдийската бригада, която ще разчита за първи път на bodycam в сблъсъка?

Ледена епоха

Отправяме поглед и към разрухата в българския спорт. Точно 20 години след последния мач, сме на стадион „Септември“ в квартал „Красна поляна“, за да ви покажем шокиращата гледка.

Компромис или логично решение – Септември се завръща в "Драгалевци".

Защо от Българския футболен съюз чакаха толкова години, за да позволят на столичани да играят мачовете си на своята база? По темата говори спортният директор на Септември Кристиян Добрев.

История за неостаряващия Новак Джокович и ексклузивно интервю с един от фаворитите за Спортист номер 1 на България - Александър Николов.

Какво каза волейболист №2 в света пред bTV, гледайте в 13:00 ч. в YouTube канала ни, както и на btvnovinite.bg и btvsport.bg.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK