Спортен нюзрум, еп. 106: Кой свири, кой гледа – ВАР-ът решава финала! (ВИДЕО)

Суперкупа през зимата, ледена епоха в Красна поляна, волейбол и тенис

Спортен нюзрум, еп. 106: Кой свири, кой гледа – ВАР-ът решава финала! (ВИДЕО)

Суперкупата на България ще бъде основен акцент в новия епизод на Спортен нюзрум. Левски срещу Лудогорец или Хулио Веласкес срещу Пер-Матиас Хьогмо. Испанска буря или норвежки студ ще сковат националния стадион „Васил Левски“ в утрешния ден?

Какъв алтернативен вариант ще предложи екипа ни, за да бъде потушено напрежението към съдийската бригада, която ще разчита за първи път на bodycam в сблъсъка?

Ледена епоха

Отправяме поглед и към разрухата в българския спорт. Точно 20 години след последния мач, сме на стадион „Септември“ в квартал „Красна поляна“, за да ви покажем шокиращата гледка.

Компромис или логично решение – Септември се завръща в "Драгалевци".

Защо от Българския футболен съюз чакаха толкова години, за да позволят на столичани да играят мачовете си на своята база? По темата говори спортният директор на Септември Кристиян Добрев.

Спортен нюзрум, еп. 105: Покер Фейс: Кой блъфира, кой Хуан прибира (ВИДЕО)

История за неостаряващия Новак Джокович и ексклузивно интервю с един от фаворитите за Спортист номер 1 на България - Александър Николов.

Какво каза волейболист №2 в света пред bTV, гледайте в 13:00 ч. в YouTube канала ни, както и на btvnovinite.bg и btvsport.bg.

Спортен нюзрум, еп. 104: Удари под кръста!
Владимир Илиев ще бъде вторият ни знаменосец в Милано/Кортина

Снегът уплаши Хулио Веласкес

Как Рой Кийн сложи край на кариерата на бащата на Арлинг Холанд?

Освирквания на „Бернабеу“! Мбапе спасява Реал от провал (ФАКТФАЙЛ)

Алкарас следва шампионския график, който може да го направи легенда на 31 години

Снегът уплаши Хулио Веласкес

Владимир Илиев ще бъде вторият ни знаменосец в Милано/Кортина

Алкарас следва шампионския график, който може да го направи легенда на 31 години

Как Рой Кийн сложи край на кариерата на бащата на Арлинг Холанд?

