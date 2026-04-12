Стоичков на Великден: Нека има здраве, радост и усмивки (ВИДЕО)

Футболната легенда Христо Стоичков отправи специален поздрав на днешния светъл празник - Възкресение Христово.

"Скъпи приятели, пожелавам ви светъл Великден! Нека има здраве, радост и повече усмивки във всеки дом. Бъдете заедно и вярвайте в доброто. Христос Воскресе!", каза във видеообръщение в социалните мрежи героят от САЩ'94.

№1

Вчера кавалерът на "Златната топка" попадна в заглавията, след като испанското списание "Кодро" го постави на първо място в своя Топ 50 на българските футболисти за всички времена.

Негов подгласник е великият Георги Аспарухов-Гунди, а трети - голмайстор №1 на "лъвовете" Димитър Бербатов.

Петицата допълват Христо Бонев и Красимир Балъков, а сред десетте най-добри са още Емил Костадинов, Петър Жеков, Стилиян Петров, Трифон Иванов и Димитър Пенев. Починалият наскоро герой от САЩ'94 Борислав Михайлов е 11-и.

Озадачаващо Никола Миланов се нарежда 26-и. Единственият активен футболист е заемащият 49-ата позиция Кирил Десподов. Той е точно пред Валери Божинов.

Феновете на Левски едва ли ще са доволни от подреждането, тъй като 9 от първите 10 са обличали екипа на ЦСКА.