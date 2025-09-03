Стоичков плътно до Де ла Фуенте: Каза ми, че имате таланти (ВИДЕО)

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте благодари за топлото посрещане в България и специално на мегазвездата на българския футбол Христо Стоичков, с когото влезе заедно в залата за пресконференции на Националния стадион "Васил Левски". 64-годишният Де ла Фуенте влезе заедно с усмихнатия Стоичков, който остана отстрани на пътеката в залата, заедно с Алваро Мората и човек от щаба на испанския национален отбор.

А след това започна да отговаря на въпросите на испанските журналисти, обръщайки се на малко име към всеки един.

Световната квалификация България – Испания е от 21:45 часа на 4 септември. По-рано в същата група Е Грузия посреща Турция.

"Благодаря за топлото посрещане"

"Идваме за един изключително важен мач. Знаем как започва септември – повечето футболисти са в началото на своите първенства. Преди всичко искам да благодаря за топлото посрещане и най-вече от Христо Стоичков, който е посланик на българския футбол. Идваме да се представим добре срещу един отбор, който ще играе у дома си пред много голяма подкрепа от публиката. Но за нас всеки мач е задължителен за победа", започна Де ла Фуенте.

Снимка: Lap.bg

Срещата е едва шеста между двете страни в над 120 години световна футболна история, а също така и първо гостуване на Ла Фурия в София. Европейският шампион по футбол Испания предизвика огромен интерес на своята пресконференция, като над 50 журналисти пристигнаха от Иберийския полуостров, за да отразяват двубоя.

Актуалният носител на Златната топка на ФИФА Родри и Дани Карвахал се завръщат след дълго лечение контузии, може ли да започнат утре от първата минута? "Щом са в състава, значи са добре. В отлична кондиция са. Тази вечер ще преценим дали ще започнат, но нищо чудно да ги видите утре. Тази вечер ще преценим, когато определяме и тактиката".

Само един централен нападател

Испания пристига в София с един-единствен класически централен нападател - Алваро Мората. "Това не ме притеснява. Имаме различни като характеристики добри футболисти.

Снимка: Lap.bg

Микел Мерино, Феран Торес - имаме хора с различни технически качества, подсилвайки стила на игра. И със своите характеристики те допринасят за нашия атакуващ стил".

Има ли специално отношение към Ламин Ямал? "Аз го познавам от много малък. Изключителен талант. Често повече от треньори, трябва да бъдем техни бащи. Знаете какво означава това. Все повече и повече влизат млади футболисти и трябва да им се помага по специфичен начин. Личното его на звездите в отбора? Не, нямам никакви проблеми с никого. Те си знаят за какво са в този отбор. Знаят целите ни и какво означава да сме в един отбор. Не е имало нужда от специални разговор".

Де ла Фуенте като футболист е играл за Атлетик Билбао и има спомени му от българския футбол и футболисти като Христо Стоичков, Любослав Пенев, Трифон Иванов.

"Стоичков ми каза, че има таланти"

"Знаете, времената се менят. Все пак това бяха играчи от световна класа. Както се случва често – сменя се поколение. Не познавам българския футбол в детайли. Говорил съм със Стоичков и той ми е казал, че има таланти. Трудно може да се постигнат успехите на предишното ви поколение. Винаги може да се надгражда с малко, за да се стигне до нови успехи.” Трябва да се залага на тях и ще се постигнат успехи. Трудно ще се стигнат успехите на предишното поколение. Но и ние така работим в Испания – наслагваме работата.

За мача утре - няма спокойствие , ако така си мислите. Нищо подобно. Утре ни чака голямо изпитание, не си мислете, че идваме прекалено отпуснати", завърши треньорът.

