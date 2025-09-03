bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Разкриха шокираща история за Серхио Рамос, разтърсила цяла Испания

Нямал пари, едва свързвал двата края...

Разкриха шокираща история за Серхио Рамос, разтърсила цяла Испания
Reuters

Бившият капитан на Реал Мадрид и една от най-големите легенди на Кралския клуб отново се озова в центъра на изненадваща и противоречива информация. Този път новината идва от известния му критик Кристобал СорияТой твърди, че Серхио Рамос преминава през изключително труден период, както в личен, така и във финансов план. Бившият испански национал наскоро издаде първата си песен, а Сория веднага я коментира.

Фалирал ли е?

Той има нужда от пари, фалирал е и свързва двата края...“, каза Сория, шокирайки цяла Испания.

Снимка: Reuters

Не е известно доколко може да му се вярва. Рамос беше един от най-високоплатените футболисти в света в продължение на години и ако е фалирал толкова бързо, това наистина би била шокираща новина.

Емил Костадинов пред bTV: Залязохме след 1:6 от Испания (ВИДЕО)

Серхио Рамос Гарсия е роден на 30 март 1986 г. в Камас, провинция Севиля. Започва да играе футбол в академията на клуба, където бързо показва изключителен талант и физическа сила още като тийнейджър.

Кариера

През 2005 г. преминава в Реал Мадрид за рекордните за тогавашния тийнейджър 27 милиона евро. По време на 16-те си сезона на "Бернабеу" той се превърна в капитан и ключова фигура в защитата. С "белия балет" спечели 5 титли в Ла Лига и пет път Шампионската лига. Феновете ще помнят дълго легендарния му гол на финала на Шампионската лига през 2014 г. срещу Атлетико Мадрид.

Снимка: Getty Images

След като договорът му с Реал изтече през 2021 г., той подписа с ПСЖ, където прекара два сезона. През лятото на 2023 г. се завърна в Севиля, клубът, където започна кариерата си.

Изигра 180 мача за испанския национален отбор и отбеляза 23 гола. Той беше част от поколението, което спечели Евро 2008 и 2012 и световната титла през 2010 г.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

В испанския отбор си отдъхнаха: Ямал може да седи сам в стая

Тагове:

пари Испания реал мадрид песен серхио рамос фалит кариера

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Ден пореден: Григор тренира с шампиона ни със Синдром на Даун (ВИДЕО)

Ден пореден: Григор тренира с шампиона ни със Синдром на Даун (ВИДЕО)
Емил Костадинов пред bTV: Залязохме след 1:6 от Испания (ВИДЕО)

Емил Костадинов пред bTV: Залязохме след 1:6 от Испания (ВИДЕО)
Кукурея: Мачът срещу България ще е труден

Кукурея: Мачът срещу България ще е труден
Иво Бързаков е най-новото попълнение в спортната редакция на bTV

Иво Бързаков е най-новото попълнение в спортната редакция на bTV
Санчо е буден през нощта, спи през деня - Челси разкри защо са платили, за да се махне

Санчо е буден през нощта, спи през деня - Челси разкри защо са платили, за да се махне

Последни новини

„Всички очакват финал Синер - Алкарас, искам да им разваля купона“

„Всички очакват финал Синер - Алкарас, искам да им разваля купона“
Санчо е буден през нощта, спи през деня - Челси разкри защо са платили, за да се махне

Санчо е буден през нощта, спи през деня - Челси разкри защо са платили, за да се махне
Ден пореден: Григор тренира с шампиона ни със Синдром на Даун (ВИДЕО)

Ден пореден: Григор тренира с шампиона ни със Синдром на Даун (ВИДЕО)
В испанския отбор си отдъхнаха: Ямал може да седи сам в стая

В испанския отбор си отдъхнаха: Ямал може да седи сам в стая

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV