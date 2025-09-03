Разкриха шокираща история за Серхио Рамос, разтърсила цяла Испания

Бившият капитан на Реал Мадрид и една от най-големите легенди на Кралския клуб отново се озова в центъра на изненадваща и противоречива информация. Този път новината идва от известния му критик Кристобал Сория. Той твърди, че Серхио Рамос преминава през изключително труден период, както в личен, така и във финансов план. Бившият испански национал наскоро издаде първата си песен, а Сория веднага я коментира.

Фалирал ли е?

„Той има нужда от пари, фалирал е и свързва двата края...“, каза Сория, шокирайки цяла Испания.

Снимка: Reuters

Не е известно доколко може да му се вярва. Рамос беше един от най-високоплатените футболисти в света в продължение на години и ако е фалирал толкова бързо, това наистина би била шокираща новина.

Серхио Рамос Гарсия е роден на 30 март 1986 г. в Камас, провинция Севиля. Започва да играе футбол в академията на клуба, където бързо показва изключителен талант и физическа сила още като тийнейджър.

Кариера

През 2005 г. преминава в Реал Мадрид за рекордните за тогавашния тийнейджър 27 милиона евро. По време на 16-те си сезона на "Бернабеу" той се превърна в капитан и ключова фигура в защитата. С "белия балет" спечели 5 титли в Ла Лига и пет път Шампионската лига. Феновете ще помнят дълго легендарния му гол на финала на Шампионската лига през 2014 г. срещу Атлетико Мадрид.

Снимка: Getty Images

След като договорът му с Реал изтече през 2021 г., той подписа с ПСЖ, където прекара два сезона. През лятото на 2023 г. се завърна в Севиля, клубът, където започна кариерата си.

Изигра 180 мача за испанския национален отбор и отбеляза 23 гола. Той беше част от поколението, което спечели Евро 2008 и 2012 и световната титла през 2010 г.

