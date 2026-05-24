Титуляр преподписа с ЦСКА

Обвърза се с клуба до лятото на 2029 г.

Един от ключовите футболисти на ЦСКА Джеймс Ето’о официално продължи договора си с клуба, обявиха "армейцците".

25-годишният полузащитник подписа нов дългосрочен контракт, който ще го задържи на ст. Българска армия до лятото на 2029 г.

Камерунецът се присъедини към ЦСКА през 2024 г. от Ботев Пловдив.

После победната дузпа за Купата

 

До момента той е изиграл 68 мача във всички турнири, в които е отбелязал 5 гола и е направил 19 асистенции.

Именно Ето’о реализира победната дузпа във финала за Купата на България преди броени дни.

"ЦСКА пожелава на Джеймс Ето’о още много успехи, голове и трофеи с червения екип, както и незабравими европейски вечери на обновения ст. Българска армия.", написаха още "червените".

