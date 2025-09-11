bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
УЕФА наказа Левски заради расизъм

След реванша с АЗ Алкмаар в Лигата на конференциите

УЕФА наказа Левски заради расизъм! Дисциплинарната комисия глоби "сините" с 10 хил. евро за дискриминационни скандирания на феновете към футболистите на АЗ Алкмаар в реванша от плейофите в Лига на конференциите.

На Левски е наложена и забрана за продажба на билети в следващото гостуване на тима в евротурнирите.

Столичният гранд приключи участието си в Европа за този сезон след две загуби от АЗ Алкмаар - 0:2 и 1:4.

За последно Левски игра в групите на Лига Европа през сезон 2010/2011.

Глобите

Още 3 отбора са наказани от европейската централа.

Майнц получи най-солена глоба. Германският клуб е санкциониран с 40 хил. евро, включително 20 хил. евро за използването на сигнални ракети по време на мача срещу Розенборг (4:1) в плейофа на Лигата на конференциите.

Шведският Хамарби (Лига на конференциите) и шотландският Рейнджърс (Шампионска лига) също бяха глобени с 20 хил. евро и получиха рестрикции в следващия си мач от евротурнирите.

