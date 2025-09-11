bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Уганда и Кюрасао изпревариха "лъвовете"

След двете класики на старта в световните квалификации

Националният отбор на България по футбол ще падне с още две места в обновената ранглиста на ФИФА през следващата седмица. "Лъвовете" ще слязат от 84-то на 86-о място, като пред тях вече ще бъдат скромните Уганда и Кюрасао.

Най-слабото класиране на "трикольорите" е 96-ото място през месец май 2012 г.

Настоящият срив се дължи на двете загуби с по 0:3 - от Испания и Грузия, в квалификациите за Мондиал 2026.

ОФИЦИАЛНО: Илиан Илиев се раздели с България

Това е най-слабият старт на "лъвовете" в пресявки, без значение световни или европейски. Предишният срамен антирекорд датираше от септември 2010 г. Тогава, под ръководството на Станимир Стоилов, бяха допуснати загуби от Англия с 0:4 и Черна гора с 0:1.

В Топ 3 попада и стартът на квалификациите за Мондиал 2022, когато губим от Швейцария с 1:3 и от Италия с 0:2 при Ясен Петров.

Снимка: Lap.bg

Повече загуби, отколкото победи

През новия век 16 различни треньори са водили селекцията, като са изиграни 237 мача.

Само Пламен Марков успя да изведе тима до голям форум – Евро 2004.

Статистиката обаче красноречиво говори, че България отдавна не е част от елита на световния футбол, след като тимът е инкасирал повече загуби, отколкото е записал победи през 21-ви век.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

България национален отбор ранглиста фифа лъвове срив уганда Кюрасао трикольори

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

УЕФА наказа Левски заради расизъм

УЕФА наказа Левски заради расизъм
Ще се съгласи ли? Херо се съветва с Ицо (ВИДЕО и СНИМКИ)

Ще се съгласи ли? Херо се съветва с Ицо (ВИДЕО и СНИМКИ)

"Писа ми 10 пъти, чак тогава се отказа"
Дебютът на Пол Погба за Монако се отлага

Дебютът на Пол Погба за Монако се отлага
Игрите на допинга: Британска звезда срещу Йосиф Миладинов

Игрите на допинга: Британска звезда срещу Йосиф Миладинов

Последни новини

Историческо! Националите по баскетбол на колички са на европейски финал

Историческо! Националите по баскетбол на колички са на европейски финал

"Писа ми 10 пъти, чак тогава се отказа"
Дебютът на Пол Погба за Монако се отлага

Дебютът на Пол Погба за Монако се отлага
Няма ПСЖ, няма Реал: Суперкомпютър определи победителя в ШЛ

Няма ПСЖ, няма Реал: Суперкомпютър определи победителя в ШЛ
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV