Уганда и Кюрасао изпревариха "лъвовете"

Националният отбор на България по футбол ще падне с още две места в обновената ранглиста на ФИФА през следващата седмица. "Лъвовете" ще слязат от 84-то на 86-о място, като пред тях вече ще бъдат скромните Уганда и Кюрасао.

Най-слабото класиране на "трикольорите" е 96-ото място през месец май 2012 г.

Настоящият срив се дължи на двете загуби с по 0:3 - от Испания и Грузия, в квалификациите за Мондиал 2026.

Това е най-слабият старт на "лъвовете" в пресявки, без значение световни или европейски. Предишният срамен антирекорд датираше от септември 2010 г. Тогава, под ръководството на Станимир Стоилов, бяха допуснати загуби от Англия с 0:4 и Черна гора с 0:1.

В Топ 3 попада и стартът на квалификациите за Мондиал 2022, когато губим от Швейцария с 1:3 и от Италия с 0:2 при Ясен Петров.

Снимка: Lap.bg

Повече загуби, отколкото победи

През новия век 16 различни треньори са водили селекцията, като са изиграни 237 мача.

Само Пламен Марков успя да изведе тима до голям форум – Евро 2004.

Статистиката обаче красноречиво говори, че България отдавна не е част от елита на световния футбол, след като тимът е инкасирал повече загуби, отколкото е записал победи през 21-ви век.

